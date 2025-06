Operacija Polnočno kladivo: 25 minut, 14 orjaških bomb

Američani so bombardirali jedrske objekte v Natancu, Fordovu in Esfahanu, zakaj prav te lokacije? Gre za lokacije treh najpomembnejših jedrskih objektov, vsi trije ležijo južno od Teherana.

Med njimi je domnevno največji iranski obrat za bogatenje urana Natanc, za katerega analitiki domnevajo, da Iranci v njem razvijajo in sestavljajo centrifuge za bogatenje urana. Po nekaterih podatkih so Iranci uran tu bogatili do 60-odstotne čistosti. Uran, primeren za uporabo v jedrskem orožju, mora biti sicer obogaten vsaj do 90-odstotne čistosti.

Udarili so tudi po Esfahanu. Tu naj bi se nahajal največji jedrski raziskovalni kompleks v državi oziroma, kot sumijo Američani, naj bi bilo to središče iranskega jedrskega programa. Oba so Američani napadli z raketami, izstreljenimi iz ameriških podmornic.