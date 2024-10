Operacija pozivnik: skrivnosti tajne misije, ki je zarezala v vrste Hezbolaha

Na tisti tragični torek se je nekaj po 15. uri več tisoč pozivnikov začelo segrevati, nato pa so v žepih in rokah tistih, ki so jih imeli pri sebi, nenadoma eksplodirali. Največ eksplozij je odjeknilo v južnem predmestju Bejruta in regiji Bakaa na vzhodu Libanona, kjer je Hezbolah močno prisoten, ter v Damasku, kjer je bilo ranjenih več članov Hezbolaha. Dan kasneje se je tragedija ponovila, le da so takrat eksplodirali radijski sprejemniki.

Voditelji Hezbolaha so se tako odločili za nakup tajvanskih pozivnikov, ki naj ne bi imeli povezav z Izraelom, Ameriko ali katerimkoli Izraelovim zaveznikom. Pozivnik 'Peeder AR924' je bil nekoliko okoren, a robusten, zgrajen tako, da je preživel razmere na bojišču. Ob tem se je ponašal z vodotesno tajvansko zasnovo in baterijo, ki je lahko brez polnjenja zdržala več mesecev. Najboljše od vsega pa – izraelske obveščevalne službe pozivnikov ne bi mogle izslediti.

Med vsemi oboroženimi skupinami, ki jih podpira Iran, je Hezbolah najmočnejši in izraelska obveščevalna služba si je ob oboroževanju skupine dolgo prizadevala prodreti v organizacijo bodisi z elektronskim nadzorom ali človeškimi informatorji. Vodstvo Hezbolaha pa se je prav v strahu pred izraelskim nadzorom odločilo, da telefone, ki bi lahko predstavljali prisluškovalne in sledilne naprave, zamenja za pozivnike.

Za časopis so pod pogojem anonimnosti govorili izraelski, arabski in ameriški varnostni uradniki, politiki in diplomati, libanonski uradniki ter več ljudi blizu Hezbolaha. Sogovorniki so pod pogojem anonimnosti opisali večletni načrt, ki je nastal na sedežu Mosada in ki je vključeval večje število operativcev in sostorilcev v različnih državah. Informacije pa razkrivajo, kako naj bi napad, ki je uničil vodstvo Hezbolaha, opogumil Izrael, da je napadel in tudi uspel ubiti vodjo Hezbolaha, Hasana Nasralo .

Izraelska obveščevalna služba Mosad je 17. septembra na daljavo sprožila pozivnike, kar je poškodovalo ali ubilo približno 3000 častnikov in pripadnikov skupine Hezbolah, poleg njih pa tudi ogromno število civilistov. Skoraj tri tedne po enem najuspešnejših in iznajdljivih vohunskih dejanj je Washington post razkril določene podrobnosti dolgo načrtovane operacije.

Tajvansko podjetje Apollo za načrt ni vedelo, prodajno ponudbo pa je Hezbolahu poslal marketinški uradnik, ki mu je skupina zaupala in ki je bil povezan s podjetjem Apollo. Nekdanja predstavnica tajvanskega podjetja na Bližnjem vzhodu, identitete, katere viri časopisa niso želeli razkriti, je ustanovila lastno podjetje in pridobila licenco za prodajo pozivnikov znamke Apollo. Leta 2023 je skupini Hezbolah ponudila posel za enega od izdelkov – vsestranski 'AR924'.

Voditelji Hezbolaha so jih naročili 5000, februarja pa so jih razdelili med borce in podpornemu osebju. Nihče od uporabnikov ni posumil, da nosijo domiselno izdelano izraelsko bombo.

Dejanska proizvodnja naprav pa je bila predana zunanjim izvajalcem in tržna posrednika pa ni vedele, da so bili pozivniki sestavljeni v Izraelu in pod stalnim nadzorom Mosada. Pozivniki so tako naposled skrivali tudi posebno komponento – majhno količino močnega eksploziva. Ta komponenta je bila tako skrbno skrita, da je ni bilo moč odkriti, četudi bi napravo razstavili. Viri so prepričani, da je Hezbolah slednje tudi naredil ter da je nekaj pozivnikov pregledal tudi s pomočjo rentgena.

Skrit pa je ostal tudi Mossadov oddaljeni dostop do teh naprav. Eksplozijo je tako na več tisoč napravah sprožil elektronski signal obveščevalne službe, da pa bi naredili kar največ škode, so pri Mossadu poskrbeli še za poseben dvostopenjskih postopek, potreben za pregled šifriranih varnostnih sporočil. "Da si lahko prebral takšno sporočilo, si moral pritisniti dva gumba, kar je v praksi pomenilo uporabo obeh rok," je povedal eden od neimenovanih uradnikov. V eksploziji bi tako uradniki skoraj zagotovo utrpeli poškodbe v obe roki in tako ne bi bili sposobni za boj.

Hezbolahu prisluškovali devet let, cilj nato postal Nasrala

Že leta 2015 je Mosad v Libanon začel vnašati podtaknjene radijske sprejemnike (walkie-talkie) za dvosmerno komunikacijo, ki so vsebovali preveliko baterijo, skrito eksplozivno sredstvo in sistem, ki je Izraelu omogočal popoln dostop do komunikacije med člani Hezbolaha. "Izrael je Hezbolahu prisluškoval devet let," so pripovedovali uradniki. "Ves čas pa so imeli tudi možnost, da bi radijske sprejemnike v katerem koli trenutku spremeniti v bombe".