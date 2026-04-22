Tujina

Prometna nesreča razkrila prikrito operacijo ameriških obveščevalcev

Chihuahua, 22. 04. 2026 14.58 pred 52 minutami 2 min branja 2

Avtor:
N.V.
Operacije proti narkokartelom v Mehiki

Ameriška uradnika, ki naj bi delala za obveščevalno agencijo CIA, sta umrla v prometni nesreči v severni mehiški zvezni državi Chihuahua. Skupaj z mehiškima uradnikoma sta se vračala z operacije uničevanja nezakonitih laboratorijev za droge, ko je njuno vozilo zdrsnilo s ceste. O operaciji pa ni bil nihče v vladi obveščen, zato je mehiška predsednica odredila preiskavo.

Po navedbah uradnika zvezne države Chihuahua sta dva ameriška državljana in dva pripadnika preiskovalne agencije zvezne države Chihuahua (AEI) umrla v nedeljo zjutraj, ko je vozilo, v katerem so se vozili, zdrsnilo s ceste in padlo v prepad, kjer je nato eksplodiralo, poroča BBC.

Moška naj bi bila inštruktorja na ameriškem veleposlaništvu, je povedal državni tožilec Cesar Jauregui, izvajala pa sta "izobraževalno delo" kot del splošne in običajne izmenjave, ki jo imajo Mehičani z ameriškimi oblastmi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je po njuni smrti odredila preiskavo vloge uradnikov v Mehiki, poroča BBC, saj, kot je dejala, ni bila obveščena, prav tako tudi niso bili obveščeni člani zvezne varnostne ekipe o kakršnih koli skupnih ameriško-mehiških operacijah. Tuji uradniki namreč lahko po njenih besedah delujejo na mehiškem ozemlju le, če za to prej dobijo odobritev na zvezni ravni.

"Nismo vedeli o kakršnem koli neposrednem sodelovanju med zvezno državo Chihuahua in osebjem ameriškega veleposlaništva," je dejala Sheinbaumova in ob tem poudarila, da kljub Trumpovim pritiskom za prekinitev pretoka drog v ZDA to ne pomeni, da lahko ameriški uradniki kršijo mehiško "suverenost".

Preiskava bo zdaj po njenih besedah odkrila okoliščine te operacije in nato ocenila pravne posledice.

Sheinbaumova je dejala, da so uradniki njene vlade zaprosili tako ameriško veleposlaništvo kot oblasti zvezne države Chihuahua za informacije, da bi ugotovili, ali bi operacija lahko kršila mehiški zakon o nacionalni varnosti, ki ne dovoljuje skupnih operacij brez predhodne odobritve na zvezni ravni. Ob tem je poudarila, da njena vlada sicer sodeluje z ZDA, tudi pri izmenjavi obveščevalnih podatkov, vendar "na kopnem ali v zraku ni skupnih operacij".

Ne bi bilo prvič, da je CIA izvajala prikrite operacije v Mehiki. Septembra lani je preiskava agencije Reuters ugotovila, da je obveščevalna agencija že več let izvajala takšne operacije, da bi izsledila najbolj iskane trgovce z drogami v državi. Ugotovila je tudi, da je agencija tesno sodelovala s posebnimi enotami za lov na narkokartele znotraj mehiške vojske.

Po odobritvi mehiške vlade je CIA izbranim mehiškim enotam zagotovila usposabljanje, opremo in finančno podporo za operacije, vključno s potovanji, poroča Reuters.

Vsaj dve vojaški enoti, ki sta pod okriljem CIA, sta trenutno aktivni, med njimi skupina mehiške vojske, ki je prijela Ovidia Guzmana-Lopeza, ter specializirana obveščevalna enota mehiške mornarice, navaja tiskovna agencija.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

ap100
22. 04. 2026 16.19
svoje dvorišče boš pa ja sam pospravljal si mislijo zdajevci
Influencer
22. 04. 2026 16.17
seveda da delujejo tajno , da bi se kaj probali dogovorit z mehisko vlado bi tam podkupljeni uradniki obvestili kartele preden si rekel keks
