Operacije v Gazi: Izrael oborožuje tolpe, našli truplo talca

Izrael naj bi orožje razdelil milici, ki jo vodi Jaser Abu Šabab , ki nadzoruje del ozemlja v vzhodnem Rafahu. Ta je sicer zanikal, da bi prejel orožje od Izraela, Hamas pa ga je označil za "izdajalca" in napovedal maščevanje.

Po besedah izraelskih uradnikov gre za načrtovano operacijo, s katero želijo destabilizirati Hamasovo oblast v Gazi. Netanjahu je dejal, da gre za ukrep "po priporočilu varnostnih služb", s katerim naj bi spodbudili delovanje lokalnih klanov proti Hamasu. Kot je dodal v objavi na družbenih omrežjih, je to "dobra stvar".

Po podatkih izraelske vojske naj bi bilo v Gazi še vedno 55 talcev, od tega naj bi bilo približno 20 še živih. Večina jih je bila ugrabljenih med napadi 7. oktobra, številni pa so bili delavci migranti iz Azije, ki so v Izrael prišli v iskanju boljše prihodnosti.

Medtem izraelski napadi v Gazi ne pojenjajo – po poročilih civilne zaščite naj bi bilo v petek ubitih najmanj 38 ljudi, štirje izraelski vojaki pa so umrli v eksploziji stavbe v Han Junisu.

Operacijo so izvedli le nekaj dni po tem, ko so izraelske sile v Gazi našle trupli izraelsko-ameriških talcev Judy Winston-Haggai in Gadija Haggaija . Oba sta bila prav tako ugrabljena iz kibuca Nir Oz.

Pinta je v Izraelu delal kot kmetijski delavec, da bi preživljal ženo in otroka na Tajskem. "Ne bomo se ustavili, dokler se vsi talci – živi ali mrtvi – ne vrnejo domov, " je dejal izraelski obrambni minister Izrael Kac .

Izraelska vojska in obveščevalna služba Šin Bet sta v petek iz juga Gaze rešili truplo 35-letnega tajskega talca Nattaponga Pinte , ki je bil ugrabljen iz kibuca Nir Oz med napadi 7. oktobra. Po ocenah izraelskih oblasti je bil ubit v prvih mesecih ujetništva.

Humanitarna ladja, na kateri je skupina aktivistov, med njimi tudi Švedinja Greta Thunberg, je dosegla egiptovsko obalo in se približuje Gazi. Ladja je prejšnji teden odplula s Sicilije proti oblegani palestinski enklavi, da bi tja kljub izraelski blokadi dostavila humanitarno pomoč.

Ladja organizacije Freedom Flotilla Coalition (FFC) z imenom Madleen prevaža 12-člansko mednarodno skupino aktivistov z Greto Thunberg na čelu.

"Trenutno plujemo ob egiptovski obali," je za AFP danes povedala nemška aktivistka Yasemin Acar. "Vsi smo v redu," je dodala.

Organizacija FFC združuje več aktivističnih in drugih skupin, ki nasprotujejo izraelski blokadi dostav humanitarne pomoči v Gazo in dejanjem v Gazi.

Da je ladja vstopila v egiptovske vode, je danes po poročanju AFP sporočila ena od skupin s sedežem v Londonu International Committee for Breaking the Siege of Gaza (ICBSG), ki je del FFC.

Udeleženci odprave so v sporočilih pred odhodom poleg dostave humanitarne pomoči v Gazo poudarjali zlasti ozaveščanje javnosti in moralno dolžnost vseh ljudi na svetu, da obsodijo ravnanje Izraela v razdejani palestinski enklavi.

Združeni narodi in mednarodne humanitarne organizacije redno opozarjajo, da prebivalcem Gaze po več mesecih pomanjkanja hrane in zdravil zaradi izraelske blokade grozijo akutna podhranjenost, stradanje in bolezni. Izraelske sile ob tem v Gazi še naprej vsakodnevno izvajajo silovite napade.