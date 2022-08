Opica v ZDA poklicala 911

Kalifornijski policisti so doživeli že marsikaj, a vseeno jih je dogodek v soboto presenetil in nasmejal. Namreč, prejeli so klic na številko 911, ko pa so se oglasili, je nekdo na drugi strani zvezo prekinil. Na povratni klic se ni oglašal nihče, zato so pomislili, da je morda kdo v resnih težavah.

Šerifovi namestniki v okrožju San Luis Obispo so klic izsledili do pisarne v živalskem vrtu Zoo to You, 320 kilometrov severno od Los Angelesa, vendar pri prihodu niso našli nobenega človeka v težavah.