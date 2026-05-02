Tujina

Jedo zemljo, da bi pomirile želodec zaradi nezdrave hrane

Gibraltar, 02. 05. 2026 19.22 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Makaki na Gibraltarju

Čokolada, čips in podobna nezdrava hrana imajo negativne prebavne učinke na makake, vendar lahko zemlja "ublaži" te simptome, so povedali raziskovalci.

Pri živalih, ki so bile v pogostem stiku z obiskovalci Gibraltarja, so opazili, da pojedo več zemlje, pri čemer je bilo to vedenje pogostejše med vrhuncem počitniške sezone.
FOTO: AP

Raziskave kažejo, da so se opice v Gibraltarju naučile jesti zemljo, da bi si pomirile želodec po vsej nezdravi hrani, ki jo zaužijejo. Znanstveniki verjamejo, da zemlja pomaga opicam obložiti črevesje in s tem prepreči draženje zaradi hrane, ki je "izjemno bogata s kalorijami, sladkorjem, soljo in mlečnimi izdelki".

Makaki na Gibraltarju turistom kradejo nezdrave prigrizke, kot so čokoladne ploščice, čips in sladoled.
FOTO: AP
Makaki na Gibraltarju
FOTO: AP

Tla zagotavljajo tudi bakterije in minerale, ki jih ni v nezdravi hrani, ki jo opice dobijo oziroma kradejo turistom, kot so čokoladne ploščice, čips in sladoled. Prigrizki imajo nanje negativne prebavne učinke in lahko povzročijo simptome od slabosti do driske, vendar je hrana zanje prav tako okusna kot za ljudi, je pokazala študija Univerze v Cambridgeu, ki je bila objavljena v reviji Scientific Reports, navaja Sky News.

Pri živalih, ki so bile v pogostem stiku z obiskovalci Gibraltarja, so opazili, da pojedo več zemlje, pri čemer je bilo to vedenje pogostejše med vrhuncem počitniške sezone.

"Primati, z izjemo človeka, po odstavitvi postanejo intolerantni na laktozo, zato je znano, da mlečni izdelki pri opicah povzročajo prebavne težave, sladoled pa je izjemno priljubljen med gibraltarskimi turisti in posledično tudi med makaki," pravi Sylvain Lemoine, biološki antropolog z oddelka za arheologijo v Cambridgeu.

Uživanje nezdrave hrane je izključno posledica bližine ljudi.
FOTO: AP

Nezdrava prehrana je popolnoma drugačna od hrane, ki jo ta vrsta običajno uživa, kot so zelišča, listi, semena in občasno žuželke. Uživanje nezdrave hrane pa je "izključno posledica bližine ljudi", še navaja Lemoine.

