Jedo zemljo, da bi pomirile želodec zaradi nezdrave hrane

Pri živalih, ki so bile v pogostem stiku z obiskovalci Gibraltarja, so opazili, da pojedo več zemlje, pri čemer je bilo to vedenje pogostejše med vrhuncem počitniške sezone.

Raziskave kažejo, da so se opice v Gibraltarju naučile jesti zemljo, da bi si pomirile želodec po vsej nezdravi hrani, ki jo zaužijejo. Znanstveniki verjamejo, da zemlja pomaga opicam obložiti črevesje in s tem prepreči draženje zaradi hrane, ki je "izjemno bogata s kalorijami, sladkorjem, soljo in mlečnimi izdelki".

Tla zagotavljajo tudi bakterije in minerale, ki jih ni v nezdravi hrani, ki jo opice dobijo oziroma kradejo turistom, kot so čokoladne ploščice, čips in sladoled. Prigrizki imajo nanje negativne prebavne učinke in lahko povzročijo simptome od slabosti do driske, vendar je hrana zanje prav tako okusna kot za ljudi, je pokazala študija Univerze v Cambridgeu, ki je bila objavljena v reviji Scientific Reports, navaja Sky News.

"Primati, z izjemo človeka, po odstavitvi postanejo intolerantni na laktozo, zato je znano, da mlečni izdelki pri opicah povzročajo prebavne težave, sladoled pa je izjemno priljubljen med gibraltarskimi turisti in posledično tudi med makaki," pravi Sylvain Lemoine, biološki antropolog z oddelka za arheologijo v Cambridgeu.