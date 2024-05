Opice še vedno terorizirajo tajsko mesto, domačini so se podali na 'lov'

OGLAS

Mesto na Tajskem, ki je znano po opicah na ulicah, je sito tega, da jim živali odganjajo stranke in turiste, ki se jih vedno bolj bojijo. Opice so postale strah in trepet lokalnega prebivalstva. Plezajo po napeljavi, skačejo iz izložb, se preganjajo med zgradbami in gnezdijo v templjih. Kot opisujejo, so opice pametne, predrzne, gibčne in skoraj vedno lačne. V starodavnem mestu Lopburi jih živi vsaj 2500 in popolnoma so ukradle pozornost. In če so bile nekoč vaba za turiste, zdaj postajajo težava. Oblasti so se, ker so opice vedno bolj agresivne, ker napadajo trgovine in tudi ljudi, odločile, da ustanovijo posebno enoto. Opice so zelo pametne, zato so hitro spregledale taktike posebne enote. Kot pripoveduje pripadnik enote Kerkvit Pumpajak, jih poskušajo nadzorovati, čeprav je včasih videti, da one v resnici nadzorujejo njih.

Ker se to ni izkazalo za uspešno, so sami domačini začeli 'ofenzivo' proti opicam. Za vabo so uporabili zrelo tropsko sadje, ki naj bi živali zvabilo v kletke. Več primerov spopadov med opicami in človekom je namreč prepričalo oblasti, da je treba njihovo število zmanjšati. Živali namreč postajajo vedno agresivnejše, opice napadajo prebivalce, jim kradejo hrano in jim celo povzročajo poškodbe, piše Sky News.

Tako so v mestu skovali načrt – živalim bodo nastavili hrano, nato pa počakali, da bodo dovolj lačne in jih poskusili ujeti v kletke. Župan mesta Chamroen Salacheep je ocenil, da opice škodujejo tudi gospodarstvu, saj so trgovine in nakupovalna središča zabeležili padec dohodka. Opice so poškodovale celo nekaj domov. Doslej jim je uspelo ujeti nekaj več kot 30 opic. Kletke so v začetku tedna postavili na ulice, da so se opice navadile nanje in so se jim zdele manj nevarne. Toda akcija bo zagotovo naletela na nekatere ovire. Opice so namreč zelo inteligentne in hitro dojamejo, kaj se dogaja.

