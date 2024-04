Opice terorizirajo mesto, prosjačijo in kradejo: kako jih bodo ukrotili?

Desetletja so bile opice v Lopburiju na Tajskem simbol lokalne kulture. A ker so pričele terorizirati mesto, so morali ustanoviti posebno enoto, ki se jim bo postavila po robu. Samci, ki množično tavajo po ulicah, so namreč postali vedno bolj agresivni. Kako jih nameravajo ustaviti?

Skynews je obiskal tajsko mesto, kjer se vse vrti okoli opic. Te so postale strah in trepet lokalnega prebivalstva. Plezajo po napeljavi, skačejo iz izložb, se preganjajo med zgradbami in gnezdijo v templjih. Kot opisujejo, so opice pametne, predrzne, gibčne in skoraj vedno lačne. V starodavnem mestu Lopburi jih živi vsaj 2500 in popolnoma so ukradle pozornost. In če so bile nekoč vaba za turiste, zdaj postajajo težava. Oblasti so se, ker so opice vedno bolj agresivne, ker napadajo trgovine in tudi ljudi, odločile, da ustanovijo posebno enoto, ki jim bo, kot upajo, kos.

Kot za SkyNews pripoveduje Supaporn Tantiwong, ki dela v trgovini z avtomobilskimi deli, se mora s strankami pogovarjati skozi rešetke, da opicam prepreči vstop in krajo avtomobilskih delov. Situacija se je zaostrila do te mere, da se nekatere njegove stranke celo bojijo, saj jih skrbi, da bi jih opice prosjačile in oropale. Medtem ko se pogovarja z novinarjem, po njej plezajo štiri opice, ki se želijo dokopati vsebine njenih žepov. Kot pripoveduje, je moralo vse osebje dobiti cepivo proti steklini in tetanusu. A kot dodaja, so ji opice, s katerimi je navajena sobivati od nekdaj, še vedno pri srcu. Po robu se jim bodo postavili na humane načine A lokalne oblasti so na trnih. Skrbi jih naraščajoča agresija med alfa samci. Zato so ustanovili posebno enoto, ki jih bo poskušala ukrotiti. Njihov cilj je uloviti najbolj problematične samce in jih prestaviti na drugo lokacijo. Enota je bila ravno na lovu za opico, ki so jo poimenovali 'učitelj športne vzgoje'. Naziv si je prislužila, ker je znana po tem, da krade študentom, je pa zelo gibčna, zato jo je zelo težko uloviti.

