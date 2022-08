Konec prejšnjega tedna so ZDA zaradi izbruha opičjih koz razglasile izredne razmere za javno zdravje. To je sledilo večtedenskim prizadevanjem, da bi storili več za obvladovanje virusa. Jeffrey Galaise je začel organizirati Zoom srečanja, na katerih lahko osebe, ki so se okužile z virusom opičjih koz, izmenjujejo informacije o virusu in predstavijo svoje izkušnje. Veliko homoseksualcev je ob tem izpostavilo, da so jih zdravstveni delavci, ko so se želeli testirati, zavrnili.

Prvi letošnji primer opičjih koz v ZDA je bil odkrit 18. maja v zvezni državi Massachusetts. Od takrat je bilo po vseh državah prijavljenih več kot 10.000 primerov, in sicer v vseh zveznih državah razen v Wyomingu. Čeprav se lahko z virusom okuži vsakdo z neposrednim stikom z okuženo osebo ali površino, večino primerov predstavljajo moški, ki so nedavno imeli spolne stike z drugimi moškimi. Prejšnji četrtek je ameriška zvezna vlada zaradi izbruha razglasila izredne razmere na področju javnega zdravstva, kar naj bi pospešilo distribucijo cepiv in zdravil. Tisti, ki so se že spopadli z virusom, si želijo, da bi pomoč prišla veliko prej. "To je zelo travmatična izkušnja," pove Jeffrey Galaise, ki organizira Zoom srečanja. "Če tega še niste doživeli, si ne morete predstavljati, kakšna bolečina je to in kako zapletena birokracija je povezana s poskusi pridobiti pomoč in podporo." 41-letni Newyorčan se je na dan, ko bi moral prejeti cepivo, začel počutiti slabo. Trenutno je 25. dan bolezni in ima praktično vse simptome, od poškodb in oteklih bezgavk do visoke vročine, poroča BBC.

Čeprav se ozaveščenost javnosti povečuje, cepiva še vedno primanjkuje, zato je Bidnova administracija sporočila, da bo omejeno število cepiv, ki so na voljo, porabila tako, da bo posamezni osebi dala le petino enega polnega odmerka. Vendar se virus hitro širi v večjih zveznih državah kot so New York, Florida in Kalifornija. Galaise trdi, da so informacije o tem, kako zdraviti virus, ko ga dobite, še vedno pomanjkljive. "Ljudje trpijo in nihče ne ve, kaj naj stori," je dejal. Svojo izkušnjo je predstavil tudi Silver Steele, zabavljač za odrasle iz Teksasa. Njegova izkušnja z opičjimi kozami je trajala skoraj mesec dni. Po ustih so se mu razvile poškodbe, ki so oteževale prehranjevanje, in izgubil je približno 5,8 kilograma teže. Poleg peroralnega protivirusnega zdravila Tpoxx, ki ga je primanjkovalo, je po njegovih besedah "vse, kar lahko zares storiš, le lajšanje bolečin". Vendar 42-letnik meni, da ima srečo, saj je od drugih bolnikov slišal "grozljive zgodbe" - o analnih poškodbah, zaradi katerih imaš občutek, da izločaš igle, do bakterijskih okužb na moškem spolovilu. Zbolevajo tudi otroci in ženske Zbolevati naj bi začele tudi druge demografske skupine, vključno z ženskami in otroki. Yvonne Phan je pred tremi tedni v Koloradu naletela na ovire, ko se je želela testirati za opičje koze. Prvi zdravnik, s katerim je govorila, je velike rdeče pege na njeni koži napačno diagnosticiral kot kontaktni dermatitis. Na kliniki za spolno zdravje so jo zavrnili, saj so bili skeptični, da bi se ženska brez nedavne spolne zgodovine lahko okužila z virusom. Drugi so 33-letnico preusmerili na državni oddelek za javno zdravje ali pa so njen klic posredovali različnim specialistom, pri čemer nihče ni zavzel stališča o tem, kaj naj stori. "Nisem mogla dobiti točnega odgovora."

icon-expand Opičje koze FOTO: Shutterstock