Opioidna kriza: farmacevtskim gigantom dobre pol milijarde evrov kazni

Zvezno sodišče v Ohiu je farmacevtskim podjetjem Walgreens Boots Alliance, CVS in Walmart Pharmacy odredilo kazen v višini 640 milijona evrov. Sodnik je odločil, da so farmacevtski giganti soodgovorni za opioidni krizi v dveh okrožjih blizu Clevelanda - ustvarjali so namreč preveliko ponudbo opioidnih protibolečinskih tablet, ki povzročajo odvisnost. Izplačani denar bodo prebivalci porabili za boj proti posledicam krize.

V zadnjih 20 letih je v ZDA od opioidnih protibolečinskih tablet, kot sta fentanil in oxycontin, postalo odvisnih več milijonov ljudi, kar pol milijona teh posameznikov pa je umrlo zaradi predoziranja. Zvezni sodnik v Ohiu je odločil, da so farmacevtska podjetja kriva za pomoč pri povečanju krize. Giganti namreč niso ustrezno preverjali verodostojnosti receptov, zaradi česar so okrožji preplavile ogromne količine opioidnih tablet, poroča CNN.

icon-expand Walgreens Boots Alliance je skupaj s podjetjema CVS in Walmart dobilo kazen v višini 539,8 milijona evrov. FOTO: AP

V okrožje Trumbull je bilo tako med leti 2012 in 2016 distribuiranih več kot 80 milijonov protibolečinskih tablet, kar je okoli 400 tablet na prebivalca. V okrožju Lake pa je je bilo v istem času dostavljenih 61 milijonov tablet. Iz obeh okrožij poročajo o posledicah opioidne krize. Ta je namreč močno obremenila lokalne vire, socialne programe in pravne sisteme. Končna finančna škoda naj bi bila približno 2, 5 milijarde evrov, so ocenili tožilci.

icon-expand S tabletami OxyContin in drugimi opioidnimi protibolečinskimi tabletami se je v ZDA predoziralo skoraj pol milijona posameznikov. FOTO: AP

Okrožje Lake bo tako od farmacevtskih podjetij prejelo odškodnino v višini dobrih 300 milijonov evrov, okrožje Trumbull pa približno 340 milijonov evrov. Kazen morajo izplačevati postopoma v obdobju 15 let. Na kratek rok pa je sodnik trem podjetjem odredil, da morajo plačati približno 85 milijonov evrov, s čimer se bodo poravnali stroški okrevanja prvih dveh let. Odločitev sodišča so pozdravili prebivalci in vladni predstavniki obeh okrožij. "Odločitev sodišča zaznamuje pričetek našega boja proti opioidni krizi," je dejal komisar okrožja Lake John John Hamercheck. Farmacevtski velikani odgovornost zanikajo Predstavniki podjetij Walgreens Boots Alliance, CVS in Walmart so obtožbe med sojenjem zanikali. Trdili so, da niso želeli preusmeriti distribucije tablet v nezakonito uporabo. Krivdo gre po njihovem mnenju pripisati zdravnikom, ki niso pravilno predpisovali tablet. Na odločitev sodišča se bodo vsa tri podjetja pritožila.