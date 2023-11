Opiti poštar v lokalu delil pokojnine, sledil je pretep

Po poročanju BN je mladi poštar imel v torbi še nekaj pokojninskih izplačil, ki jih do vstopa v lokal še ni uspel dostaviti občanom. Očividci so za portal povedali, da je poštar začel plačevati račune drugih gostov ter hodil od mize do mize in delil nerazdeljene pokojnine.

V nekem trenutku se je začel prepir, ki se je končal s pretepom. Posredovati je morala policija, ki je opitega poštarja privedla na policijsko postajo.

Zaradi dogodka se je moral na informativnemu razgovoru zglasiti tudi direktor bijeljinske pošte Rado Bjelica.