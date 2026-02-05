Naslovnica
Tujina

Opomin zaradi besed: lovski blagor, hvala in Lovski zbor Železna Kapla

Celovec, 05. 02. 2026 18.07 pred dvema minutama 2 min branja 1

Avtor:
STA
Lovski klobuk (simbolna fotografija)

Poslanec v deželnem zboru v Celovcu, koroški Slovenec Franc Jožef Smrtnik, je na seji deželnega parlamenta dobil opomin, ker je v svojem govoru uporabil tri besedne zveze v slovenščini, so sporočili iz poslanske skupine Team Kärnten - Lista Köfer, iz katere je Smrtnik. Poudarili so, da gre za zlorabo poslovnika za hujskaške namene.

Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, je drugi predsednik deželnega zbora Christoph Staudacher iz vrst svobodnjakov (FPÖ) koroškemu Slovencu Jožefu Smrtniku izrekel opomin, ker je v svojem šestminutnem govoru o letnem poročilu koroške lovske zveze uporabil tri besede oz. besedne zveze v slovenščini - lovski blagor, hvala in Lovski zbor Železna Kapla.

Predstavnik stranke Team Kärnten Gerhard Klocker je Staudacherja pozval, naj opomin umakne, a ga ni upošteval.

Da poslanec v koroškem deželnem zboru dobi opomin in poziv k redu za uporabo svojega maternega jezika "v zelo skromni obliki", je škandal brez primere, so prepričani v poslanski skupini.

"Gre za žalostno zlorabo poslovnika za hujskaške namene proti narodni skupnosti in za resen udarec mirnemu sobivanju večinskega in manjšinskega prebivalstva na avstrijskem Koroškem ter sožitju v deželi," so še zapisali v sporočilu za javnost.

Preberi še Koroška vlada kazensko ovadila okrajnega glavarja Velikovca

O novem incidentu z avstrijske Koroške poročajo nekaj več kot pol leta po raciji na antifašističnem taboru pri muzeju Peršman v organizaciji slovenskih študentov konec julija lani, ki je močno odmevala med slovensko manjšino, pa tudi v Sloveniji. Avgusta lani je sodnik na nogometni tekmi v Celovcu od trenerja kluba koroških Slovencev (SAK) zahteval, da z igralci govori nemško, čeprav pravila nogometne zveze dopuščajo komunikacijo v katerem koli jeziku. Konec oktobra lani pa so neznanci v okraju Velikovec poškodovali več dvojezičnih tabel.

slovenščina opomin avstrija koroška deželni zbor

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
05. 02. 2026 18.16
Nova tema za preusmerjanje pozornosti javnosti iz slabega dela te vlade.
Odgovori
0 0
bibaleze
