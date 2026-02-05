Opomin zaradi besed: lovski blagor, hvala in Lovski zbor Železna Kapla

Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, je drugi predsednik deželnega zbora Christoph Staudacher iz vrst svobodnjakov (FPÖ) koroškemu Slovencu Jožefu Smrtniku izrekel opomin, ker je v svojem šestminutnem govoru o letnem poročilu koroške lovske zveze uporabil tri besede oz. besedne zveze v slovenščini - lovski blagor, hvala in Lovski zbor Železna Kapla.

Predstavnik stranke Team Kärnten Gerhard Klocker je Staudacherja pozval, naj opomin umakne, a ga ni upošteval.

Da poslanec v koroškem deželnem zboru dobi opomin in poziv k redu za uporabo svojega maternega jezika "v zelo skromni obliki", je škandal brez primere, so prepričani v poslanski skupini.

"Gre za žalostno zlorabo poslovnika za hujskaške namene proti narodni skupnosti in za resen udarec mirnemu sobivanju večinskega in manjšinskega prebivalstva na avstrijskem Koroškem ter sožitju v deželi," so še zapisali v sporočilu za javnost.