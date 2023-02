Opozicija kritizira Kurtija, ker v sporazumu ni srbskega priznanja Kosova

Sporazum v 11 točkah izrecno ne govori o medsebojnem priznanju držav, navaja pa, da Srbija ne bo nasprotovala sprejema Kosova v mednarodne organizacije ter da so spoštovanje ozemeljske celovitosti in suverenosti ter zaščita narodnih manjšin temeljni pogoji miru. Skupnost srbskih občin, na vzpostaviti katere vztraja Beograd, v sporazumu izrecno ni omenjena. V 10. členu piše le, da obe strani potrjujeta obvezo uresničitve vseh doslej doseženih dogovorov v okviru dialoga in da so zavezujoči. Vzpostavitev skupnosti je del bruseljskega sporazuma iz leta 2013.

Kosovska opozicija je po poročanju kosovskega portala Kossev večinoma kritizirala Kurtija, ker v sporazumu ni srbskega priznanja Kosova, niti priznanja petih članic EU, ki ga še ne priznavajo.

Vodja Demokratske stranke Kosova (PDK) Memli Krasniqi je dejal, da se je v Bruslju zgodilo to, na kar so opozarjali že mesece, in sicer, da je "Kosovo izgubilo priznanje, dobilo pa skupnost srbskih občin". Tudi vodja Demokratske lige Kosova (LDK) Lumir Abdixhiku je Kurtija obtožil, da je pristal na nekaj, kar ni vzajemno priznanje.