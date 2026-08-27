Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Opozicija podpira izenačitev plačil uporabnikov dolgotrajne oskrbe

Ljubljana, 27. 08. 2026 15.14 pred 3 minutami 3 min branja 1

Avtor:
A.K. STA
Dolgotrajna oskrba

Opozicija podpira izenačitev plačil uporabnikov dolgotrajne oskrbe, ki jo napoveduje ministrstvo za demografijo. Kot so poudarili zlasti v Levici, gre za rešitve, ki so jih sami predlagali že dvakrat. A ne glede na to so veseli, da bodo ljudje na koncu dobili tisto, kar jim pripada, so navedli.

Na ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve so v torek razkrili, da pripravljajo interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe. Predlagajo izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev vstopnih točk in zamik minutnega načina.

V Svobodi in Levici napoved načeloma podpirajo, čeprav opozarjajo, da se bodo o podpori konkretnemu zakonskemu predlogu odločili, ko ga dobijo na mizo in natančno preučijo.

Domovi za starejše
Domovi za starejše
FOTO: Shutterstock

Tudi v SD so poudarili, da si želijo kakovostne storitve za ljudi, a da je treba počakati na predlog, da bodo lahko ocenili, kaj bo dejansko prinesel. "Ljudje pa se najbolj bojijo, da bi enostavno ostali brez oskrbe," je danes opozorila poslanka SD Andreja Katič.

Poslanki Sara Žibrat iz Svobode in Asta Vrečko iz Levice pa sta izpostavili, da je koalicija zavrnila predlog Levice, ki je že predvideval poračun za uporabnike dolgotrajne oskrbe, ki so bili v domove starejših sprejeti po zakonu o socialnem varstvu. Ne glede na to pa odločitev ministrstva, da bo predlagalo identično rešitev, pozdravljajo.

"Naših predlogov ne želijo sprejeti in pač raje predlagajo svoje in s tem dokažejo, kako imajo oni prav in oni vladajo, v resnici pa so kopirali naše rešitve," je danes v izjavi za medije v DZ dejala Vrečko. Dodala je, da je desnica štiri leta napadala ministra Simona Maljevca in Levico glede uvajanja dolgotrajne oskrbe, "minirali so vse zakone, sedaj, ko so na oblasti, pa seveda samo nadaljujejo dobro delo, tako tukaj kot pri stanovanjih, ker enostavno drugače ne morejo, ker ne morejo ljudem vzeti tistega, kar je za njih dobro," je prepričana Vrečko.

Dodala je, da je za Levico glavno, "da bodo ljudje na koncu dobili tisto, kar jim pripada, da se bo krivica popravila in se bodo stvari izboljšale v smer, ki jo mi predlagamo in o njej trobimo že vsaj eno leto".

Podobno je izpostavila Žibrat: "Zanimivo je, da vse odkar je nastopila nova vlada, sistem dolgotrajne oskrbe očitno deluje brez problemov. Zanimivo je tudi to, da so vladajoči zavrnili predlog Levice, ki bi že naslovil tiste, ki plačujejo več".

Hkrati pa so poslanci Svobode postavili ministrici za demografijo Mateji Ribič jasno vprašanje, naj pove, "kje trenutno smo v sistemu dolgotrajne oskrbe, kaj se dogaja s financami, za katere so takrat, ko so bili opozicija, trdili, da jih je očitno preveč". "Mi se absolutno s tem ne strinjamo in nas tudi skrbi, kje bo nova ministrica našla sredstva za vse večje izdatke, ki bodo potrebni za dolgotrajno oskrbo," je dodala.

dolgotrajna oskrba

Umrl obsojeni vojni zločinec, general Ratko Mladić

24ur.com Levica: Za zavarovanje naj vsak prispeva po svojih zmožnostih
24ur.com Stisnjeni zobje ob solidarnostnem prispevku, plačali ga bodo tudi poplavljeni
Cekin.si Zakaj nekateri plačujejo vedno več prispevkov, dobijo pa enake pravice?
24ur.com Se še splača biti samostojni podjetnik? 'Dovolj obljub in več akcije'
24ur.com Novi stanovalci domov za starejše z občutno višjimi stroški
24ur.com Golob: Rezultati bodo prinesli še en mandat
24ur.com Za OZS zadnji predlog pri normirancih boljši, a poudarjajo celovitejše rešitve
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zdravkob
27. 08. 2026 15.23
Je dejala Vrečkova! Ne Vrečko!
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Tajči s tremi sinovi odpotovala v Pariz
Ali materino mleko res ve, da je dojenček bolan?
Ali materino mleko res ve, da je dojenček bolan?
Otrok prvič prestopa šolski prag? Starši imate pravico do plačanega prostega dne
Otrok prvič prestopa šolski prag? Starši imate pravico do plačanega prostega dne
Petčlanska družina živi v stanovanju z eno spalnico
Petčlanska družina živi v stanovanju z eno spalnico
zadovoljna
Portal
Romanca, ki polni naslovnice: Kim in Lewis vse bolj zaljubljena
Skoraj 30 let po kultnem filmu sta videti takole
Skoraj 30 let po kultnem filmu sta videti takole
Zvezdnik Lakersov se je skrivaj poročil, nato pa obiskal Slovenijo
Zvezdnik Lakersov se je skrivaj poročil, nato pa obiskal Slovenijo
Košček raja, ki je videti kot iz pravljice
Košček raja, ki je videti kot iz pravljice
vizita
Portal
Izgubila je 85 kilogramov, a jo je čakal šok
Stiskanje v grlu in ščitnica: kdaj je potreben pregled?
Stiskanje v grlu in ščitnica: kdaj je potreben pregled?
Nova študija razkriva, da manj sladkorja v otroštvu zmanjša tveganje za raka v odrasli dobi
Nova študija razkriva, da manj sladkorja v otroštvu zmanjša tveganje za raka v odrasli dobi
Ali naša generacija določa dolgoživost in naše zdravje?
Ali naša generacija določa dolgoživost in naše zdravje?
cekin
Portal
Pokojnina pride vsak mesec, a strokovnjaki opozarjajo na drugo težavo
Pri katerih poklicih mladi najhitreje presežejo 2.000 evrov neto? Nekateri do te plače pridejo že v nekaj letih
Pri katerih poklicih mladi najhitreje presežejo 2.000 evrov neto? Nekateri do te plače pridejo že v nekaj letih
Stanovanje ali 200.000 evrov na računu? Dilema, ki deli ljudi
Stanovanje ali 200.000 evrov na računu? Dilema, ki deli ljudi
Dolly Parton ni obogatela le z glasbo: ena poslovna odločitev ji je prinesla milijone
Dolly Parton ni obogatela le z glasbo: ena poslovna odločitev ji je prinesla milijone
moskisvet
Portal
Umrla je kraljica pik: njene nenavadne vizije so postale svetovno znana umetnost
Ali je prijateljica tvoje bivše prepovedan sadež?
Ali je prijateljica tvoje bivše prepovedan sadež?
Najlepša Italijanka zasijala ob nogometnem igrišču
Najlepša Italijanka zasijala ob nogometnem igrišču
Mislil je, da gre za migreno, preiskava pa je razkrila agresivni tumor
Mislil je, da gre za migreno, preiskava pa je razkrila agresivni tumor
dominvrt
Portal
Ne pospravite kopalnih brisač, preden ne naredite tega
Deževnica na vrtu: pametni nasveti za zbiranje in uporabo vode
Deževnica na vrtu: pametni nasveti za zbiranje in uporabo vode
Namesto doma za starejše ji je uredila nekaj veliko boljšega
Namesto doma za starejše ji je uredila nekaj veliko boljšega
Ali kovanec v zemlji res pomaga sobnim rastlinam?
Ali kovanec v zemlji res pomaga sobnim rastlinam?
okusno
Portal
Lazanja še nikoli ni bila tako preprosta: vse sestavine gredo v en lonec
Ozimnica za lene: 7 stvari, ki jih lahko pripravite brez celodnevnega dela
Ozimnica za lene: 7 stvari, ki jih lahko pripravite brez celodnevnega dela
Ko boste poskusili to pecivo, boste razumeli, zakaj je tako priljubljeno
Ko boste poskusili to pecivo, boste razumeli, zakaj je tako priljubljeno
Družinsko kosilo brez kompliciranja: vse skupaj pripravite v enem pekaču in manj kot eni uri
Družinsko kosilo brez kompliciranja: vse skupaj pripravite v enem pekaču in manj kot eni uri
voyo
Portal
Gino in Fred: Emisija nemogoče
Odklenjen
Odklenjen
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Živalska patrulja
Živalska patrulja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907