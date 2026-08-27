Opozicija podpira izenačitev plačil uporabnikov dolgotrajne oskrbe

V Svobodi in Levici napoved načeloma podpirajo, čeprav opozarjajo, da se bodo o podpori konkretnemu zakonskemu predlogu odločili, ko ga dobijo na mizo in natančno preučijo.

Na ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve so v torek razkrili, da pripravljajo interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe. Predlagajo izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev vstopnih točk in zamik minutnega načina.

Tudi v SD so poudarili, da si želijo kakovostne storitve za ljudi, a da je treba počakati na predlog, da bodo lahko ocenili, kaj bo dejansko prinesel. "Ljudje pa se najbolj bojijo, da bi enostavno ostali brez oskrbe," je danes opozorila poslanka SD Andreja Katič.

Poslanki Sara Žibrat iz Svobode in Asta Vrečko iz Levice pa sta izpostavili, da je koalicija zavrnila predlog Levice, ki je že predvideval poračun za uporabnike dolgotrajne oskrbe, ki so bili v domove starejših sprejeti po zakonu o socialnem varstvu. Ne glede na to pa odločitev ministrstva, da bo predlagalo identično rešitev, pozdravljajo.

"Naših predlogov ne želijo sprejeti in pač raje predlagajo svoje in s tem dokažejo, kako imajo oni prav in oni vladajo, v resnici pa so kopirali naše rešitve," je danes v izjavi za medije v DZ dejala Vrečko. Dodala je, da je desnica štiri leta napadala ministra Simona Maljevca in Levico glede uvajanja dolgotrajne oskrbe, "minirali so vse zakone, sedaj, ko so na oblasti, pa seveda samo nadaljujejo dobro delo, tako tukaj kot pri stanovanjih, ker enostavno drugače ne morejo, ker ne morejo ljudem vzeti tistega, kar je za njih dobro," je prepričana Vrečko.

Dodala je, da je za Levico glavno, "da bodo ljudje na koncu dobili tisto, kar jim pripada, da se bo krivica popravila in se bodo stvari izboljšale v smer, ki jo mi predlagamo in o njej trobimo že vsaj eno leto".

Podobno je izpostavila Žibrat: "Zanimivo je, da vse odkar je nastopila nova vlada, sistem dolgotrajne oskrbe očitno deluje brez problemov. Zanimivo je tudi to, da so vladajoči zavrnili predlog Levice, ki bi že naslovil tiste, ki plačujejo več".

Hkrati pa so poslanci Svobode postavili ministrici za demografijo Mateji Ribič jasno vprašanje, naj pove, "kje trenutno smo v sistemu dolgotrajne oskrbe, kaj se dogaja s financami, za katere so takrat, ko so bili opozicija, trdili, da jih je očitno preveč". "Mi se absolutno s tem ne strinjamo in nas tudi skrbi, kje bo nova ministrica našla sredstva za vse večje izdatke, ki bodo potrebni za dolgotrajno oskrbo," je dodala.