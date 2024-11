Opozicija protestno blokirala stavbo tožilstva, posredovala policija

Opozicijski poslanci v srbski skupščini so skupaj z opozicijskimi pokrajinskimi poslanci in mestnimi svetniki davi začeli blokado stavbe novosadskega državnega tožilstva in sodišča, poroča srbska tiskovna agencija Beta.

Na kraj je prišla policija v polni opremi za preprečevanje izgredov ter zaposlenim s ščiti poskušala omogočiti vstop v stavbo. Pri tem je prišlo do prerivanja s protestniki, poroča portal N1 Srbija.

Predstavniki opozicije vstop v stavbo državnega tožilstva blokirajo v znak protesta zaradi priprtih aktivistov po velikem protestu v Novem Sadu 5. novembra, na katerem se je zbralo približno 20.000 ljudi. Policija je takrat pridržala 14 ljudi, ki naj bi med drugim uničevali poslopje mestne hiše, nekatere od njih pa je nato tudi priprla.

V zvezi z nesrečo na železniški postaji je državno tožilstvo zaslišalo 71 ljudi, a še vedno ni nihče kazensko odgovarjal zanjo.