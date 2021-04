Opozicija v Albaniji razglasila volilno zmago

Demokrati pod vodstvom Bashe so glede na še začasne podatke volilne komisije prejeli nekaj več kot 44 odstotkov glasov, njihovi zavezniki, Gibanje za socialistično integracijo, pa nekaj več kot šest odstotkov glasov, povzema srbska tiskovna agencija Tanjug. Podobne rezultate so pokazale tudi vzporedne volitve.

Aktualni premier Rama je na drugi strani pozval k potrpežljivosti, da volilna komisija opravi svoje delo, namesto da se dela zaključke na podlagi rezultatov vzporednih volitev. "Pravi glasovi so tisti v volilnih skrinjicah. Ljudje so povedali svoje in to moramo sedaj slišati," je dejal Rama in izrazil pričakovanje, da bodo volilni odbori "pravilno prešteli glasove",še poroča Tanjug ob sklicevanju na albanske medije.