Opozicija v BiH zahteva ponovno štetje glasov na vseh ravneh oblasti.

"Strinjali smo se, da vztrajamo pri tem, da državna volilna komisija (CIK) čim prej objavi preliminarne rezultate in da po objavi rezultatov ponovno prešteje glasove za vse ravni oblasti," je po sestanku z opozicijskimi bošnjaškimi strankami v BiH v torek sporočil predsednik Socialdemokratske stranke BiH (SDP BiH) Nermin Nikšić. Pojasnil je, da so bile po splošnih volitvah, ki so potekale 2. oktobra, ugotovljene velike zlorabe v volilnem procesu. Poudaril je tudi, da bodo vztrajali pri analizi in evidentiranju neveljavnih glasov.