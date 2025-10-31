Svetli način
Tujina

Opozicija v Tanzaniji: Na protestih ubitih 700 ljudi

Dar es Salaam, 31. 10. 2025 14.16 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , D. S.
Na protestih v Tanzaniji, ki so izbruhnili v sredo, ko so v državi potekale splošne volitve, je bilo doslej ubitih približno 700 ljudi, je sporočila največja opozicijska stranka v tej vzhodnoafriški državi. Med prebivalci je občutiti strah, saj so oblasti blokirale internet, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V gospodarski prestolnici Tanzanije Dar es Salaamu in drugih mestih so v sredo, ko so potekale parlamentarne in predsedniške volitve, izbruhnili protesti, ker sta bila iz volilne tekme izključena dva največja izzivalca predsednice države Samie Suluhuje Hassane. Proti protestnikom, ki opozarjajo na vse večjo represijo, je policija v četrtek uporabila solzivec in strelno orožje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Trenutno je smrtnih žrtev v Dar es Salaamu približno 350, v Mwanzi pa več kot 200," je po poročanju AFP dejal tiskovni predstavnik največje opozicijske stranke. "Če k temu dodamo še številke iz drugih krajev po državi, je skupno število približno 700," je opozoril.

Združeni narodi so danes pozvali varnostne sile v Tanzaniji, naj se vzdržijo uporabe sile proti protestnikom, in zahtevali preiskavo nasilja, povezanega z volitvami.

Volitve so se sprevrgle v kaos, saj so se ogromne množice zbrale na ulicah Dar es Salaama in drugih mest, protesti pa so privedli do izklopa interneta in policijske ure.

Glavna opozicijska stranka Chadema, ki ji je bila prepovedana udeležba na volitvah, je sporočila, da so protestniki danes korakali proti središču mesta Dar es Salaam, kjer so jih pričakale močno okrepljene policijske in vojaške enote.

Človek2024
31. 10. 2025 14.39
Podobno kot v Senegalu, kjer so proti opozicijskemu voditelju sprožili zmontiran sodni proces, da ni mogel konkurirati na volitvah.
