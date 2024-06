Opozorila na Hrvaškem: Če se vas dotakne, bo bolelo

Ob stiku s to vrsto morskih črvov se sproščajo toksini, zaradi česar lahko ljudje utrpijo srbečico, dražeč občutek in otrplost na prizadetem mestu.

Segrevanje morij in oceanov, ki je posledica podnebnih sprememb, je krivo, da je na hrvaški obali mogoče vse pogosteje opaziti ognjenega črva, ki je sicer že dolgo pogost prebivalec Jadrana.

Čeprav je videti zanimivo, je bolje, da se ga ne dotikate. Stik z ognjenim črvom je namreč boleč. Zato je precejšnja težava, da iz svojih naravnih, kamnitih habitatov v globinah morja, začenja prihajati na plaže, je poročala HRT, ki jo povzema Jutarnji List.

"Ko se temperature dvignejo, se poveča populacija, in potem pridemo pogosteje v stik s to vrsto, ki je ljudje ne poznajo, zato lahko pride do težav," je za HRT dejal Valter Kožul z Inštituta za morje in obalo Univerze v Dubrovniku.