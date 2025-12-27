Opozorila pred izbruhom lave na Etni, aktiven tudi Stromboli

Opozorilno stopnjo za najvišji aktivni vulkan v Evropi je regionalni oddelek za civilno zaščito na Siciliji včeraj zvišal. Etna je namreč pokazala nove znake aktivnosti, iz njenega severovzhodnega kraterja je bruhala žareča snov in majhne količine pepela. Kot so opozorile oblasti, bi se lahko pojavila tudi fontana lave, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa .

Oblak pepela je veter ponesel proti severovzhodu Sicilije, kjer so na območju Taormine in v Piano Provenzani zaznali rahlo padanje pepela.

Aktiven pa je še en italijanski vulkan, ki leži v Eolskem arhipelagu. Na Stromboliju so namreč opazili novo izlivanje lave.

Slike iz nadzornega sistema Nacionalnega inštituta za geofiziko in vulkanologijo, etenskega observatorija v Cataniji, kažejo majhen tok lave, ki se izliva iz severnega kraterja na zgornji del vulkana Sciara del Fuoco.

Etna je sicer najaktivnejši vulkan v Evropi, ki se dviga na približno 3400 metrov. Včasih izbruhne večkrat na leto in je pod stalnim nadzorom. Njena natančna višina se pogosto spreminja, saj izbruhi in nastanek pepelnatih stožcev preoblikujejo vrh. Pogosta aktivnost vulkana privablja veliko število obiskovalcev.