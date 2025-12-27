Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Opozorila pred izbruhom lave na Etni, aktiven tudi Stromboli

Catania, 27. 12. 2025 10.16 pred 59 minutami 1 min branja 2

Avtor:
M.P.
Izbruh na Etni (X)

Dan po božiču sta dva italijanska vulkana znova pokazala znake aktivnosti. Najvišji aktivni vulkan v Evropi je namreč iz svojega severovzhodnega kraterja bruhal žarečo snov in majhne količine pepela, iz Strombolija pa se izliva tudi lava. Regionalni oddelek za civilno zaščito na Siciliji je opozoril, da se lahko tudi na Etni pojavi fontana lave.

Opozorilno stopnjo za najvišji aktivni vulkan v Evropi je regionalni oddelek za civilno zaščito na Siciliji včeraj zvišal. Etna je namreč pokazala nove znake aktivnosti, iz njenega severovzhodnega kraterja je bruhala žareča snov in majhne količine pepela. Kot so opozorile oblasti, bi se lahko pojavila tudi fontana lave, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Oblak dima nad Etno
Oblak dima nad Etno
FOTO: Profimedia

Oblak pepela je veter ponesel proti severovzhodu Sicilije, kjer so na območju Taormine in v Piano Provenzani zaznali rahlo padanje pepela.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Aktiven pa je še en italijanski vulkan, ki leži v Eolskem arhipelagu. Na Stromboliju so namreč opazili novo izlivanje lave.

Slike iz nadzornega sistema Nacionalnega inštituta za geofiziko in vulkanologijo, etenskega observatorija v Cataniji, kažejo majhen tok lave, ki se izliva iz severnega kraterja na zgornji del vulkana Sciara del Fuoco.

Etna je sicer najaktivnejši vulkan v Evropi, ki se dviga na približno 3400 metrov. Včasih izbruhne večkrat na leto in je pod stalnim nadzorom. Njena natančna višina se pogosto spreminja, saj izbruhi in nastanek pepelnatih stožcev preoblikujejo vrh. Pogosta aktivnost vulkana privablja veliko število obiskovalcev.

vulkan etna stromboli

V bolnišnici grozil s škarjami, policija ga je ustrelila

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Brus123
27. 12. 2025 11.31
Potem ni smuke na Etni vsaj 14 dni?
Odgovori
0 0
sabro4
27. 12. 2025 10.48
ja ja ampak tudi Stromboli je aktiven .....še prepišete napačno
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Sestra čaka že 40 let: brat se ni nikoli vrnil
Gripa pri otroku: kako jo hitro prepoznati
Gripa pri otroku: kako jo hitro prepoznati
Ko otrok ne more sedeti pri miru: kako prepoznati razliko med nemirom in težavami
Ko otrok ne more sedeti pri miru: kako prepoznati razliko med nemirom in težavami
Tako je videti empatija pri dvoletniku
Tako je videti empatija pri dvoletniku
zadovoljna
Portal
Skrivna poroka lepe manekenke
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo zvesti sebi, ovni bodo iskreni
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo zvesti sebi, ovni bodo iskreni
Letni horoskop 2026: Ribe bodo čustveno bolj stabilne
Letni horoskop 2026: Ribe bodo čustveno bolj stabilne
Kako pravilno nositi kapuco?
Kako pravilno nositi kapuco?
vizita
Portal
Pogosta navada pri pošiljanju sporočil, ki lahko nakazuje psihopatske lastnosti?
Podprite svoja jetra z naravno hrano
Podprite svoja jetra z naravno hrano
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
Živila, ki dokazano pomagajo umiriti telo in znižajo kortizol
Živila, ki dokazano pomagajo umiriti telo in znižajo kortizol
cekin
Portal
Izpoved delavke, ki je pretresla regijo
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Tega na razgovoru nikar ne povejte
Tega na razgovoru nikar ne povejte
Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani
Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani
moskisvet
Portal
Smučanje v Bosni: Kam lahko greste in kakšne so cene?
Veste, kdo je to?
Veste, kdo je to?
Skrivnost slike za 278 milijonov evrov
Skrivnost slike za 278 milijonov evrov
Stres pri moških: Tihi ubijalec, ki ga morate prepoznati!
Stres pri moških: Tihi ubijalec, ki ga morate prepoznati!
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
To so možnosti za kopalnico brez ploščic
To so možnosti za kopalnico brez ploščic
To je najboljša rešitev za čiščenje prahu, las in dlak
To je najboljša rešitev za čiščenje prahu, las in dlak
Ste vedeli, da je peteršilj lahko zelo strupen?
Ste vedeli, da je peteršilj lahko zelo strupen?
okusno
Portal
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
voyo
Portal
Top Gun: Maverick
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425