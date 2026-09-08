Raziskava pokazala: Netanjahu je vedel, da Hamas pripravlja napad

Preiskava časnika Haaretz kaže, da je bin Zajed Netanjahuja v 45-minutnem pogovoru pozval, naj grožnjo jemlje zelo resno. Opozoril ga je, da takratni vodja Hamasa Jahja Sinvar načrtuje veliko operacijo, izrazil pa je tudi zaskrbljenost, da bi napad lahko povzročil vojno, destabiliziral regijo in spodkopal Abrahamove sporazume. Netanjahu naj bi mu odgovoril, da Hamas namerava delovati na Zahodnem bregu, Izrael pa da je pripravljen na vsakršen scenarij. Nekoliko nenavadno je tudi, da Netanjahu opozorila bin Zajeda ni posredoval izraelskim varnostnim službam. Tako nekdanji vodja izraelske varnostne službe Šin Bet Ronen Bar kot nekdanji načelnik generalštaba izraelske vojske Herzi Halevi sta za Haaretz povedala, da nista bila obveščena o opozorilu, ki ga je posredoval predsednik ZAE.

Benjamin Netanjahu na Generalni skupščini ZN FOTO: AP

V uradu izraelskega premierja so sicer navedbe označili za "popolno laž". "Premier Netanjahu se v obravnavanem obdobju ni pogovarjal s predsednikom Združenih arabskih emiratov in od njega ni prejel nobenega opozorila." Opozorilo, ki ga je prvi prejel bin Zajed, naj bi izviralo iz palestinskih stikov oziroma iz posrednika, povezanega tako s Hamasom kot z izraelskimi varnostnimi uradniki. Sinvar naj bi prek njega septembra 2023 opozoril, da pripravlja "zilzal" oziroma potres, pozneje pa je to, kar načrtuje, opisal kot "mati vseh presenečenj". Sporočilo je bilo nazadnje posredovano vodstvu ZAE, 15. septembra pa tudi izraelski varnostni službi Šin Bet. Bar je Netanjahuja seznanil s Sinvarjevim opozorilom, nato pa so visoki obrambni uradniki dva dni pozneje opravili varnostno oceno. Bar naj bi mu predlagal bodisi odločen napadalni ukrep bodisi okrepitev obrambnih ukrepov v Gazi in na Zahodnem bregu, a na koncu niso sprejeli nobenega ukrepa. Potem ko je vodstvo ZAE ugotovilo, da se Izrael na informacije ni ustrezno odzval, se je bin Zajed po navedbah poročila odločil, da bo neposredno stopil v stik z Netanjahujem.

Preiskava je navedla tudi, da je približno v istem obdobju Netanjahuja kontaktiral še vodja egiptovske obveščevalne službe Abas Kamel in ga opozoril na enako nevarnost. Netanjahu naj bi spet odgovoril, da ima Izrael razmere v Gazi pod nadzorom ter da svojo pozornost in razporeditev vojaških sil osredotoča na Zahodni breg. Tudi tega klica Netanjahu ni omenil svojim varnostnim službam. Visoki uradnik Šin Beta, ki ga navaja preiskava, je dejal, da bi poznavanje teh opozoril lahko spremenilo način, kako so varnostni uradniki razlagali Sinvarjeve prejšnje izjave in njegov umik iz pogajanj.

Opozorilni klici so bili, vendar ignorirani