Opozorila so na telefone prejeli prepozno, zato na ulicah sporočajo: Odstopi!

Protestniki so znova opozorili, da so številni prebivalci ob poplavah prejeli telefonska opozorila šele, ko je voda že zajela njihove domove, nekatere občine pa so po ujmi več dni ostale brez pomoči in so se lahko zanesle le na prostovoljne reševalce. Vlada je prepočasna pri zagotavljanju pomoči, so opozorili.

Na prejšnjih protestih novembra in decembra lani se je v Valencii zbralo še več ljudi, od 80.000 do 100.000.