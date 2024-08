Kinžali nad Kijev, Ukrajina Belorusiji ukazala umik vojske z meje

Kijev je namreč obtožil Ukrajino, da na meji kopiči opremo in vojake, ter da so zabeležili tudi prisotnost Wagnerjevih borcev. Nekatere od njih namreč Belorusija gosti po neuspelem lanskem uporu njihovega vodje, pokojnega Jevgenija Prigožina.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obsodil rusko nočno in jutranje obstreljevanje ter ga označil za podlo in dejal, da je v napadih sodelovalo okoli 100 brezpilotnih letal Šahed. "Kot večina prejšnjih ruskih napadov je bil tudi ta prav tako podel, saj je bil usmerjen v kritično civilno infrastrukturo. V večino naših regij – od regije Harkov in Kijeva do Odese in zahodnih regij," je dejal.

Napadi so se začeli okoli polnoči in se nadaljevali vse do zgodnjih jutranjih ur, kar predstavlja največji ruski napad na Ukrajino v zadnjih nekaj tednih. Ruske sile so namreč izstrelile brezpilotna letala, manevrirne rakete in hipersonične rakete Kinžal na 15 ukrajinskih regij, je dodal ukrajinski premier Denis Šmihal.