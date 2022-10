Opozorilni streli med Severno in Južno Korejo

Medtem so iz severnokorejske vojske sporočili, da je južnokorejska vojaška ladja nekaj minut zatem prestopila vojaško demarkacijsko črto pod nadzorom Pjongjanga in začela streljati z izgovorom, da nadzoruje neidentificirano ladjo. Severnokorejska vojska je zato v odgovor izstrelila deset opozorilnih strelov.

Meja med Severno in Južno Korejo ni uradno določena, ker sta državi po koncu korejske vojne leta 1953 tehnično še vedno v vojni, odnosi med državama pa že dolgo časa močno zaostreni.

Severna in Južna Koreja sta leta 2018 imeli zgodovinske pogovore, ki so vodili do več sporazumov, ki so zmanjšali vojaške napetosti na skupnih mejnih območjih. Toda Severna Koreja, razočarana nad pomanjkanjem napredka v vzporednih jedrskih pogovorih z ZDA, je kmalu odstopila od obeh sklopov pogajanj. Letos je Severna Koreja preizkusila rekordnih 41 balističnih raket. Prav tako je sprejela nov zakon, ki poudarja njen status države z jedrskim orožjem, in izjavila, da ne bo nikoli opustila svojega jedrskega arzenala.