Tujina

Opozorilo agencije: sledijo lahko še močnejši potresi

Tokio, 09. 12. 2025 06.50 | Posodobljeno pred eno minuto

V potresu z magnitudo 7,5, ki je stresel severno obalo Japonske, je bilo poškodovanih najmanj 30 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Več tisoč gospodinjstev je ostalo brez elektrike, poškodovane so tudi številne ceste. Tamkajšnja meteorološka agencija pa je opozorila, da bi v prihodnjih dneh lahko sledili podobno močni ali celo močnejši potresi.

Po današnjih navedbah japonske premierke Sanae Takaichi je bilo v ponedeljkovem potresu ob obali japonske prefekture Aomori ranjenih najmanj 30 ljudi. Po potresu je japonska meteorološka agencija izdala opozorilo pred cunamijem, ki pa ga je pozneje preklicala. Potres je sprožil valove, visoke do 70 centimetrov.

Zaradi opozorila pred cunamijem so pristojne oblasti okoli 30.000 ljudem priporočile, da se evakuirajo na varno. Meteorološka agencija pa je opozorila, da bi v prihodnjih dneh lahko sledili podobno močni ali celo močnejši potresi.

Preberi še Močan potres ob vzhodni obali Japonske, stopnjo opozorila pred cunamijem znižali

Ameriški geološki zavod (USGS) poroča, da so se tla zatresla ob 23.15 po lokalnem času (ob 15.15 po srednjeevropskem), približno 70 kilometrov od japonske obale (mesta Misawa), na globini okoli 53 kilometrov.

Potres je zabeležila tudi opazovalnica Agencije RS za okolje (Arso) v Kočevju.

