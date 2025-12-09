Opozorilo agencije: sledijo lahko še močnejši potresi

Po današnjih navedbah japonske premierke Sanae Takaichi je bilo v ponedeljkovem potresu ob obali japonske prefekture Aomori ranjenih najmanj 30 ljudi. Po potresu je japonska meteorološka agencija izdala opozorilo pred cunamijem, ki pa ga je pozneje preklicala. Potres je sprožil valove, visoke do 70 centimetrov.

Zaradi opozorila pred cunamijem so pristojne oblasti okoli 30.000 ljudem priporočile, da se evakuirajo na varno. Meteorološka agencija pa je opozorila, da bi v prihodnjih dneh lahko sledili podobno močni ali celo močnejši potresi.

Ameriški geološki zavod (USGS) poroča, da so se tla zatresla ob 23.15 po lokalnem času (ob 15.15 po srednjeevropskem), približno 70 kilometrov od japonske obale (mesta Misawa), na globini okoli 53 kilometrov.

Potres je zabeležila tudi opazovalnica Agencije RS za okolje (Arso) v Kočevju.