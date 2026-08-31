Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Opozorilo Bruslju ali zgolj zmaga statusa quo?

Reykjavik, 31. 08. 2026 09.07 pred 57 minutami 8 min branja 19

Avtor:
Natalija Švab
Islandski referendum o ponovnem odprtju pogajanj o članstvu v EU

Islandci so na referendumu zavrnili ponovno odprtje pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Proti je glasovalo 52,8 odstotka volivcev, za 47,2 odstotka, volilna udeležba pa je bila kar 82,5-odstotna. Na prvi pogled gre za odločitev majhne države s približno 400.000 prebivalci. Toda rezultat prihaja v občutljivem trenutku za Evropsko unijo: medtem ko Bruselj širitev predstavlja kot enega svojih ključnih geopolitičnih projektov, se kandidatke na Zahodnem Balkanu pritožujejo nad desetletji čakanja, največje članice se prepirajo o prihodnjem evropskem proračunu, gospodarstvo zaostaja za ZDA in Kitajsko, doma pa rastejo politične sile, ki zahtevajo manj – ne več – evropske integracije.

Islandija je konec tedna rekla ne ponovnemu odprtju pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Izid je bil tesen, a jasen: 52,8 odstotka volivcev je glasovalo proti, 47,2 odstotka za. Referenduma se je udeležilo 82,5 odstotka upravičencev.

Rezultat je razkril tudi izrazito geografsko razdeljenost države. Reykjavik je bil edino območje, kjer je večina podprla nadaljevanje pogajanj, medtem ko je bil odpor močnejši na podeželju, kjer imajo ribištvo, kmetijstvo in nadzor nad naravnimi viri bistveno večjo politično težo.

Premierka Kristrun Frostadottir je po glasovanju priznala poraz in jasno povedala, da se vprašanje članstva pod sedanjo vlado ne bo več odpiralo. "Precej jasno je, da se ta zadeva pod to vlado ne bo nadaljevala," je dejala.

Islandski referendum o ponovnem odprtju pogajanj o članstvu v EU
Islandski referendum o ponovnem odprtju pogajanj o članstvu v EU
FOTO: AP

Za Bruselj je rezultat neprijeten predvsem zato, ker Islandija ne sodi med države, za katere bi bilo vključevanje v EU institucionalno ali gospodarsko posebej zahtevno. Je bogata evropska demokracija, članica Nata, Schengna in Evropskega gospodarskega prostora ter je že zdaj globoko vključena v evropski notranji trg.

Tudi zato je bila ena redkih potencialnih novih članic, ki bi bila zaradi visokega dohodka na prebivalca že od začetka neto plačnica v evropski proračun.

Ne EU, ampak status quo

Toda Islandci povezave trenutno niso prepoznali kot nekaj nujnega za lasten razvoj. Odgovor na vprašanje, zakaj, pa je malo bolj kompleksen od preprostega - EU je "nepomembna", kar je bilo mogoče slišati v nekaterih prvih analizah. 

Islandija že desetletja uporablja model, ki ji omogoča precejšen del koristi evropskega povezovanja brez polnopravnega članstva. Prek Evropskega gospodarskega prostora sodeluje na enotnem trgu, kot članica Schengna pa je vključena tudi v območje prostega gibanja.

Vprašanje za številne volivce zato ni bilo, ali želijo biti del Evrope, temveč kaj bi jim polnopravno članstvo sploh še prineslo – in kaj bi morali zanj žrtvovati. To zadnje je še posebej pomembno. 

Nasprotniki članstva so kampanjo gradili predvsem okoli suverenosti, ribiških voda in naravnih virov. Ribištvo je za Islandijo gospodarsko in politično bistveno pomembnejše kot za večino članic EU, strah pred vključitvijo v skupno evropsko ribiško politiko pa je že desetletja eden glavnih razlogov za odpor do članstva.

Islandci torej niso glasovali za izstop iz evropskega sistema, temveč za ohranitev razmerja, v katerem imajo dostop do velikega dela njegovega trga, ne da bi se odpovedali delu nacionalnega nadzora.

Pristopna zgodba, ki traja že od finančne krize

Islandija je prošnjo za članstvo vložila leta 2009, po finančnem zlomu, ki je državo močno prizadel. Pristopna pogajanja so se začela, nato pa so bila leta 2013 ustavljena. Takratna vlada je ocenila, da brez neposredne podpore volivcev ne morejo naprej.

Sedanja vlada je referendum o ponovnem odprtju pogajanj obljubila ob prevzemu oblasti, glasovanje pa je nato pospešila zaradi vse bolj negotovih geopolitičnih razmer na Arktiki.

Podporniki članstva so opozarjali na vojno v Ukrajini, nestabilnost na Bližnjem vzhodu in predvsem vse bolj nepredvidljiv odnos ZDA do Evrope. Dodatno težo je razpravi dal Donald Trump z večkratnimi grožnjami, da bi ZDA lahko prevzele Grenlandijo.

Argument je bil jasen- za majhno arktično državo bi lahko tesnejša evropska integracija pomenila tudi dodatno politično in varnostno zavarovanje. A očitno ni bil dovolj močan.

V Bruslju so se na rezultat odzvali zadržano.
V Bruslju so se na rezultat odzvali zadržano.
FOTO: AP

Opozorilo za Bruselj?

V Bruslju so se na rezultat odzvali zadržano. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je sporočil, da EU "v celoti spoštuje demokratično odločitev" Islandcev in da država ostaja ena najtesnejših in najbolj zaupanja vrednih partneric Unije.

Toda v ozadju ostaja bolj neprijetno vprašanje: ali je članstvo v EU še vedno tako samoumevno privlačen cilj, kot ga pogosto predstavlja Bruselj?

Nenški Focus je islandski rezultat označil za opozorilo, da "klub 27" ni več tako zaželen, kot si morda predstavljajo v nekaterih evropskih institucijah. Pri tem opozarja, da se razprava ne vrti toliko okoli posameznih bruseljskih pravil kot okoli širših vprašanj konkurenčnosti, industrijske politike in evropskih javnih financ.

Seveda je treba biti previden pri primerjavah. Islandija ni Velika Britanija in referendum ni bil novi Brexit. Država ni izstopala iz EU, saj članica nikoli ni bila.

Toda sporočilo je kljub temu zanimivo, torej, da tudi država, ki izpolnjuje skoraj vse politične in gospodarske pogoje za članstvo, lahko presodi, da ji obstoječa oblika sodelovanja zadostuje.

Medtem Zahodni Balkan čaka že več kot dve desetletji

Paradoks evropske širitve je še bolj očiten kar nekaj kilometrov južneje. Leta 2003 je EU državam Zahodnega Balkana na vrhu v Solunu sporočila, da njihova evropska prihodnost ni vprašanje "če", ampak "kdaj".

Triindvajset let pozneje se Uniji ni pridružila še nobena od šestih držav regije.

Črna gora se pogaja od leta 2012, Srbija od leta 2014. Severna Makedonija je kandidatka že od leta 2005, vendar se je njena pot najprej ustavila zaradi spora z Grčijo, nato zaradi zahtev Bolgarije. Bosna in Hercegovina je status kandidatke dobila šele leta 2022.

Na eni strani ima EU torej državo, kot je Islandija, ki bi jo lahko razmeroma hitro sprejela, a se ji ne želi pridružiti. Na drugi strani ima države, ki članstvo želijo, toda proces traja desetletje ali dve.

Črnogorski predstavniki so letos opozarjali, da se pogoji med pogajanji ves čas spreminjajo in da članstvo postaja "premikajoča se tarča". Severna Makedonija pa je morala zaradi svoje evropske poti spremeniti celo ime države, a še vedno ni začela polnopravnih pogajanj.

Problem dodatno povečuje pravilo soglasja, saj lahko posamezne članice zaradi bilateralnih sporov ustavijo napredovanje kandidatk. Analize opozarjajo, da lahko tak sistem pristopni proces spremeni v serijo nacionalnih vetov, ki niso nujno povezani z dejanskim izpolnjevanjem evropskih meril.

Širitev v času, ko se EU prepira o denarju

Obenem se EU pripravlja na še eno veliko notranjo bitko: proračun za obdobje 2028–2034.  Evropska komisija predlaga približno dva bilijona evrov težak finančni okvir, kar bi pomenilo precejšnje povečanje glede na sedanji proračun.

Toda šest velikih neto plačnic – Nemčija, Nizozemska, Danska, Avstrija, Finska in Švedska – zahteva zmanjšanje predloga za več sto milijard evrov.

Nemški kancler Friedrich Merz je predlog označil za "preprosto nevzdržen" in opozoril, da države doma izvajajo boleče varčevalne ukrepe, zato evropski proračun ne more biti izjema.

To je pomembno tudi za širitev. Vsaka nova, revnejša članica pomeni nove potrebe po kohezijskih, kmetijskih in infrastrukturnih sredstvih. Zahodni Balkan, Ukrajina in Moldavija bi bile vsaj v prvih letih neto prejemnice.

Islandija bi bila pri tem pomembna izjema, a je rekla ne.  

Nemški kancler Friedrich Merz zahteva manj razsipnosti z evropskim denarjem.
Nemški kancler Friedrich Merz zahteva manj razsipnosti z evropskim denarjem.
FOTO: AP

Gospodarska težava: Evropa ima trg, nima pa dovolj rasti

V ozadju je še globlji problem – evropska konkurenčnost. Nobelovec Philippe Aghion opozarja, da Evropi ne grozi nenaden gospodarski zlom, temveč daljše obdobje počasne rasti in stagnacije. Po njegovih besedah se je evropsko gospodarstvo desetletja uspešno približevalo ameriškemu, nato pa ni naredilo prehoda od posnemanja in postopnih izboljšav k tehnološkim prebojem.

Evropa ostaja močna v temeljnih raziskavah, industriji, letalstvu in posameznih tehnoloških področjih, toda veliko težje ustvarja podjetja, ki nato zrastejo v svetovne tehnološke velikane.

Težave so znane, izstopajo razdrobljen notranji trg, premalo tveganega kapitala, nepopolna unija kapitalskih trgov, veliko regulacije in šibkejša industrijska politika v primerjavi z ZDA in Kitajsko.

Aghion je evropski problem povzel z izrazom, da je Evropa "regulativni velikan in proračunski pritlikavec". Opozarja tudi, da je bil eden od razlogov za britansko nezadovoljstvo pred Brexitom občutek, da Bruselj ustvarja preveč pravil in premalo prostora za gospodarsko dinamiko. Četudi to drži, sicer odpira nova vprašanja, Velika Britanija po odhodu namreč ni naredila vidnejšega preboja. 

Alice Weidel in njeni AfD podpora doma narašča, potencialna zmaga pa bi bila velik izziv tudi za EU.
Alice Weidel in njeni AfD podpora doma narašča, potencialna zmaga pa bi bila velik izziv tudi za EU.
FOTO: AP

Skepticizem ni več samo na robu

Hkrati se vprašanje evropske integracije vse bolj seli tudi v notranjo politiko največjih članic. Nemčija se sooča z velikimi političnimi pretresi, voditeljica nemške AfD Alice Weidel pa je ob tem znova napovedala, da bi si ob prevzemu oblasti prizadevala za izstop Nemčije iz evra in Schengna. Vodilni nemški ekonomisti opozarjajo, da bi tak korak povzročil veliko gospodarsko škodo.

Gre za skrajnejši primer, vendar kaže na širši trend, da razprava v številnih državah ni več samo o tem, koliko dodatnih pristojnosti naj dobi Bruselj, temveč tudi o tem, katere bi bilo treba vrniti nacionalnim državam. Podpora AfD že dolgo nezadržno raste, kar kaže na to, da ne gre za nišne razprave, ampak skrbi vse več volivcev. 

Mnogi tudi opozarjajo na razkorak med načrti in izvedbo na mnogih področjih - tudi, ko gre za širitev. 

EU želi postati večja, ker ocenjuje, da je širitev nujna za njeno geopolitično varnost. V svojo orbito želi trdneje vključiti Zahodni Balkan, Ukrajino in Moldavijo ter preprečiti, da bi na teh območjih pridobivali vpliv Rusija, Kitajska ali druge sile. Toda širitev zahteva denar, institucionalne reforme in soglasje sedanjih članic – prav pri vseh treh pa ima Unija težave.

In medtem ko je Islandija jasno pokazala, da nima želje po tesnejšem članstvu, se v državah, ki že dolgo trkajo na vrata, prav tako krepi odpor, konkurenčne sile pa prostor uspešno izkoriščajo. 

Za tem pa se skriva še večje vprašanje, kakšno mesto lahko Evropska unija sploh zasede v svetu, ki se vse bolj oblikuje okoli tekmovanja ZDA in Kitajske ter konfrontacije z Rusijo?

EU ima okoli 450 milijonov prebivalcev, enega največjih enotnih trgov na svetu in valuto, ki ostaja ena ključnih svetovnih rezervnih valut. Njena sposobnost postavljanja pravil je tako velika, da morajo globalna podjetja evropske standarde pogosto upoštevati tudi zunaj Evrope.

Toda regulativna moč ni nujno enaka geopolitični moči. Na področju varnosti je Evropa še vedno močno odvisna od ZDA in Nata. Pri umetni inteligenci, digitalnih platformah in številnih drugih ključnih tehnologijah zaostaja za ZDA in Kitajsko. Hkrati mora financirati bistveno večje obrambne izdatke, podporo Ukrajini, energetski prehod in morebitno prihodnjo širitev.

A glavni evropski problem ni pomanjkanje načrtov. Na mizah so strategije za večjo konkurenčnost, močnejšo obrambo, energetsko neodvisnost, razvoj novih tehnologij in širitev. Precej težje pa je ob trenutnem načinu odločanja doseči politično soglasje o teh načrtih. Evropski sistem je bil zgrajen predvsem za sodelovanje in iskanje kompromisov, težko pa deluje v svetu, kjer je hitro odločanje ključna sposobnost. 

islandija referendum eu

V kemičnem podjetju izbruhnil požar in se razširil še na bližnje skladišče

Ženska, ki je 'boksnila' morskega psa v glavo in preživela

24ur.com Zavrnili predlog nezaupnice Evropski komisiji
24ur.com Islandija rekla ne Evropski uniji
24ur.com Moldavci tesno podprli vpis članstva v EU, Bruselj zaznal rusko vmešavanje
24ur.com Ministrstvo: Politizacija izvedbe evropskih volitev je nesprejemljiva
24ur.com Evropski parlament zavrnil oba predloga nezaupnice Evropski komisiji
24ur.com Bolgarija in Romunija ostali brez dovoljenja za vstop v schengen
Priporoča
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Agent Provokator
31. 08. 2026 10.37
Evropska unija je postala megalomanska birokracija. Boljše bi bilo, če bi vsaka članica v svoji državi imela poseben "parlament za EU" v Bruslju pa bi imeli eno dvorano za mesečne sestanke. 80% manj birokracije!!!
Odgovori
0 0
manga
31. 08. 2026 10.35
EU v svoji praktičnosti bi bila izvrstna ideja če ne bi bila kolonija ameriško- britanskih interesov in če bi imela lastno politiko,do vseh,Rusije in ZDA.Trenutno je bravo za Island in Srbijo.
Odgovori
0 0
JohannDoe
31. 08. 2026 10.32
@protoc "Kaj pa Slovenija čaka? Ne sme, ker ima vladarja..." ------ Saj vidiš da odcepitev nikoli ne pomeni samostojnosti. Samostojni smo 35 let. Od tega 22 let "zadržano" v okviru EU, pa imamo vseeno gospodarja, ki ne v Bruslju ne v Evropi. In še en koš ostalih, ki čakajo na vrsto v Beogradu, Zagrebu, Turčiji in drugje. Kaj ti bo "odcepitev"? Si pripravljen "odcepiti" od nas vse te speče in aktivne hlapce v politiki in gospodarstvu? Najbrž nisi, ker tvoji navdihi za "odcepljanje" prihajajo ravno od teh, ki čakajo v vrsti na te hlapce.
Odgovori
0 0
prost1
31. 08. 2026 10.21
Propaganda Amerike in Rusije, ki hoče uničiti EU, edino resno demokracijo na svetu, je obrodila sadove.
Odgovori
+3
3 0
JohannDoe
31. 08. 2026 10.16
@tech "navadna birokratska norišnica" ------- Ampak večina teh stvari, s katerimi mahate, je še vedno dobrih in koristnih za uporabnike, od enotnih priključkov za telefone, do cen v roamingu in označevanja AI vsebin ipd.
Odgovori
+1
1 0
Protoc
31. 08. 2026 10.13
Kaj pa Slovenija čaka? Ne sme, ker ima vladarja..lepo da smo se prvi odcepili od jugoslavije..zdaj smo NIČ in se moramo biti poslušni.
Odgovori
+0
1 1
Hani Vajk
31. 08. 2026 10.11
Torej imajo vse ugodnosti EU brez imigracijskih kvot, poslanih iz Bruslja. Zakaj neki bi šli v EU.
Odgovori
+2
2 0
natmat
31. 08. 2026 10.08
Na celoti EU bi morali narediti referendum kaj si ljudje mislijo o njej!!!Nesposobni desni politiki jo niso sposobni upravljati saj jo vodijo preveč let...in to bodo izkoristili skrajni desničarji ki nas bodo še v vojno pahnili...zgodovina se na žalost ponavlja...
Odgovori
+2
3 1
Kaj_je_res
31. 08. 2026 10.06
Moj glas na slovenskem referendumu je bil takrat dvakrat "da" . Danes bi bil "ne". Glasujem samo za EGS, nikoli več za EU, tako kot je danes.
Odgovori
+5
6 1
GJ19
31. 08. 2026 10.05
Če bi bil v Sloveniji trenutno referendum glede vstopa v EU bi po vsej verjetnosti bil rezultat podoben, ker trenutna EU je smešna, zelo daleč od prvotne
Odgovori
+8
9 1
Andrej07
31. 08. 2026 10.03
Ali je bilo kdaj postavljeno vprašanje o pridružitvi EU ptrbivalcem Balkanskih držav ?
Odgovori
+2
2 0
Žmavc
31. 08. 2026 10.02
Evropo upravlja LGBT skupnost.
Odgovori
+4
5 1
Verus
31. 08. 2026 10.01
Evrope ne mara nihče. Zakaj? Zato, ker jo upravljajo norci, ki svojim ljudem zaračunavajo fiktivne reči, ker ne proizvajamo ničesar več. Posameznike podmaže kitajc, klike med seboj sodelujejo, vam se pa proda navidezni politični spor med folkom v politiki, da se slučajno ne bi združili s sosedom, pozneje z ulico, mestom in naposled 500 000 protestniki, pa bando nagnali v zapore. Ko boste dojeli, da so VSI v politiki med seboj povezani in deli "združb", ki generirajo vaše/naše dnevne probleme, boste razumeli, da imate z osebo, ki vam zdaj deluje kot največji sovražnik, skupnega sovražnika, ki vas je naučil, da se med seboj sovražita, dokler oni na polnijo bančne račune. Ni tukaj humanosti, volje itd. Tukaj je ideja graditi trgovske centre, ne stanovanj, tukaj je ideja ustvarjati vojne, ne miru, tukaj je ideja generirati lažne statistike, da vas delajo anksiozne, ne omogočiti dostojno življenje.
Odgovori
+5
8 3
JohannDoe
31. 08. 2026 09.59
Amerika, Rusija in arabci s Katarjem na čelu so sredi največje hibridne vojne proti Evropi v zgodovini. Vsaki od njih s svojimi cilji in agendami. Skupni cilj pa jim je razpad in vojna v Evropi. Težko je pa zaenkrat ocenit ali je "politbirokracija" v Bruslju že produkt te njihove vojne ali zgolj dobrodošel zaveznik. Kakorkoli že, "evropski civilizaciji" niso namenili svetle prihodnosti, če slučajno kdorkoli, ki ni podtaknjena ruska babuška "na študijski izmenjavi" ali računalniški bot, razmišlja o tem, da bi jih podpiral.
Odgovori
-1
2 3
lokson
31. 08. 2026 09.58
A je tudi Janša za to kriv??
Odgovori
-1
3 4
JohannDoe
31. 08. 2026 10.03
Janša pegla svojo malo kapico. In v tem zagotovo se skriva nekaj zanj. Če se kaj za nas in kaj pa še ni jasno.
Odgovori
-1
1 2
tech
31. 08. 2026 09.54
EU je postala ena navadna birokratska norišnica in maroš bit malo mazohist za se temu pridružit v tem času. Z novo uredbo o embalaži morajo vsi imet pooblaščenega zastopnik (ali predstavnik) za embalažo v vsaki državi, ki pošlje paket, noro.
Odgovori
+4
8 4
Lark
31. 08. 2026 09.53
Naj se naredi referendum glede EU komisije in parlamenta v Evropi, da boste videli rezultate lastnih ljudi...
Odgovori
+8
10 2
bibaleze
Portal
Preden otrok jutri odide v šolo, mu povejte to pomembno stvar
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Starši pred težko izbiro: plačati položnice ali otroku kupiti vse za šolo?
Starši pred težko izbiro: plačati položnice ali otroku kupiti vse za šolo?
To nežno ime za deklice skriva čudovit pomen, povezan z eno najlepših rož
To nežno ime za deklice skriva čudovit pomen, povezan z eno najlepših rož
zadovoljna
Portal
V bikiniju pozirala na jahti, nato pa sledilce prosila: "Pazite, kam povečate fotografijo"
Dnevni horoskop: Levi bodo izkoristili trenutek, tehtnice čutijo olajšanje
Dnevni horoskop: Levi bodo izkoristili trenutek, tehtnice čutijo olajšanje
Viralna 'retinol solata' naj bi poskrbela za sijočo kožo
Viralna 'retinol solata' naj bi poskrbela za sijočo kožo
Pozabite na dolge lase, ta frizura bo zavzela jesen
Pozabite na dolge lase, ta frizura bo zavzela jesen
vizita
Portal
Bolečine v trebuhu pri najstnici razkrile redko črevesno okvaro
Kako možgani s sinhronizacijo ritmov povezujejo misli
Kako možgani s sinhronizacijo ritmov povezujejo misli
Razbijanje srca, omotica, utrujenost: znaki, da vam primanjkuje železa
Razbijanje srca, omotica, utrujenost: znaki, da vam primanjkuje železa
Katero sadje vsebuje najmanj sladkorja in je primerno za hujšanje
Katero sadje vsebuje najmanj sladkorja in je primerno za hujšanje
cekin
Portal
Končali so fakulteto, a se vračajo v otroške sobe: zakaj si mladi ne morejo privoščiti odhoda od doma?
Strokovnjaki: občutek finančne varnosti ni odvisen predvsem od plače
Strokovnjaki: občutek finančne varnosti ni odvisen predvsem od plače
Serijo so končali pred 20 leti, on pa še vedno prejema milijone
Serijo so končali pred 20 leti, on pa še vedno prejema milijone
Generacija, ki si v mestu ne more kupiti doma, je našla drugo rešitev
Generacija, ki si v mestu ne more kupiti doma, je našla drugo rešitev
moskisvet
Portal
Umrl je legendarni hrvaški pevec: njegove pesmi bodo živele naprej
Seks iz usmiljenja: Ko reče 'da', toda ne zato, ker bi si ga zares želela
Seks iz usmiljenja: Ko reče 'da', toda ne zato, ker bi si ga zares želela
Prebujanje sredi noči: Razlogi, ki vam kradejo kakovosten spanec
Prebujanje sredi noči: Razlogi, ki vam kradejo kakovosten spanec
Že zdaj so velike, a želi še večje: res potrebuje novo operacijo?
Že zdaj so velike, a želi še večje: res potrebuje novo operacijo?
dominvrt
Portal
Črne lise na baziliki? To je razlog in tako jo lahko rešite
Te predmete raje pomijte ročno
Te predmete raje pomijte ročno
Veranda potrebuje več kot le hitro pometanje: kdaj je čas za temeljito čiščenje?
Veranda potrebuje več kot le hitro pometanje: kdaj je čas za temeljito čiščenje?
Kuharski mojstri opozarjajo: te napake neoprijemljivo ponev uničijo veliko prej
Kuharski mojstri opozarjajo: te napake neoprijemljivo ponev uničijo veliko prej
okusno
Portal
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Bananko: pecivo za prvi šolski dan, ki bo navdušilo otroke
Bananko: pecivo za prvi šolski dan, ki bo navdušilo otroke
5 kosil za prvi teden po dopustu, ko se vam res ne ljubi kuhati
5 kosil za prvi teden po dopustu, ko se vam res ne ljubi kuhati
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Kri in jeklo
Kri in jeklo
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907