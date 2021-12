Opozorilo Dodiku: EU lahko v 24 urah v BiH pošlje več tisoč vojakov

Predsednica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi ter švedska zunanja ministrica Ann Linde in generalna sekretarka Helga Maria Schmid sta v izjavi dejali, da poskusi Republike Srbske, da enostransko prevzame sedanje pristojnosti BiH, samo povečujejo napetosti in ogrožajo vse, kar je bilo v BiH doseženega v zadnjih 26 letih.

"Politične voditelje Republike Srbske pozivamo, naj se vzdržijo negativnih političnih potez, usmerjenih v delitev. Izpodbijanje Daytonskega mirovnega sporazuma in ustavne ureditve Bosne in Hercegovine nosi s seboj tveganje za motenje miru v državi in ​​regiji," so po navedbah hrvaškega Indexa sporočili predstavniki OVSE.

Zaradi krize v BiH je sicer konec tedna v državo prispela delegacija Zelenih/EFE v Evropskem parlamentu, katere člani so govorili s parlamentarci BiH in drugimi uradniki, da bi opozorili, da Evropski parlament ne bo le opazovalec stopnjevanja krize v BiH, ki je eskalirala potem, ko je 10. decembra parlament Republike Srbske z glasovanjem sprožil sporen proces umika te entitete iz niza osrednjih institucij Bosne in Hercegovine.

"Imamo zagotovila generalov, da lahko v 24 urah pripeljejo do 6000 vojakov," je za N1 dejal evropski poslanec Thomas Waitz.

Poslanci RS v parlamentu BiH so sicer zavrnili sodelovanje v pogovorih, češ da ima skupina Zeleni/EFE v Evropskem parlamentu "neuravnotežena stališča".