Opozorilo iz Bruslja: Izredni ukrepi pomenijo nevarnost zlorabe pooblastil

V resoluciji so izpostavili, da morajo biti izredni ukrepi nujni, sorazmerni in časovno omejeni ter podvrženi demokratičnemu nadzoru, ker vplivajo na demokracijo, pravno državo in temeljne pravice, so sporočili iz Bruslja.

Opozorili so, da se v času prepovedi demonstracij ne bi smelo sprejemati kontroverznih ukrepov. Varovati je treba pravice vseh ljudi, vključno z ženskami, osebami LGBTI, begunci in zaporniki.

Evropsko komisijo so pozvali, naj okrepi svoja prizadevanja in uporabi vsa pravna sredstva, ki jih ima na voljo.

Parlament je v resoluciji države članice pozval, naj "izredne razmere" prekličejo ali vsaj jasno opredelijo prenos pooblastil na izvršilno vejo oblasti in kot protiutež zagotovijo ustrezen parlamentarni in sodni nadzor.

Pozvali so jih tudi, naj se vzdržijo sprejemanja ukrepov, ki močno vplivajo na temeljne pravice, na primer spolno in reproduktivno zdravje in pravice - kot je dejanska prepoved splava v nekaterih državah članicah - medtem ko zaskrbljenost v zvezi z javnim zdravjem ne omogoča ustrezne demokratične razprave in varnih demonstracij.

Pozvali so jih tudi, naj bodo čim bolj zadržane pri omejevanju svobode gibanja, zlasti v zvezi s pravico do družinskega življenja. Zagotovijo naj pravico do izobraževanja, tako da učencem zagotovijo nadaljevanje pouka.

Vlade pozivajo tudi k spoštovanju pravice do svobodnih in poštenih volitev, zlasti v zvezi s spremembami volilne zakonodaje, ter naj zagotovijo enake pravice vsakomur, ki kandidira na volitvah in v volilnih kampanjah, ter preučijo možnosti za alternativne oblike glasovanja.

Vlade so še pozvali, naj zagotovijo dostop do azilnih postopkov kljub pandemiji in nemudoma evakuirajo taborišča na grških otokih ter premestijo prosilce za azil v druge države EU. Poiščejo naj rešitve za zaščito pravic obtožencev s pomočjo tehnologije ali pravosodnega sodelovanja ter zaščitijo pravice zapornikov.