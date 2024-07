Opozorilo iz Severne Koreje: 'Plačali boste visoko ceno'

In Južna Koreja je tudi odgovorila. Prekinila je dogovor o zmanjšanju napetosti s svojo sosedo iz leta 2018, za kratek čas pa obnovila propagandno oddajanje in vojaške vaje na obmejnih območjih, poroča AP.

Od konca meseca maja je Severna Koreja v nizu izstrelitev proti Južni Koreji izpustila kopico balonov z odpadnim papirjem, ostanki blaga, cigaretnimi ogorki in celo gnojem. Svoje pošiljke so zagovarjali z opravičilom, češ da gre za odziv na južnokorejske aktiviste, ki širijo politične letake o Severni Koreji. Nevarnih snovi v balonih ni bilo.

Nekaj časa je bilo zdaj tiho, državi se nista izzivali, a so po besedah Kim Džo Jong, sestre severnokorejskega voditelja, v nedeljo zopet na obmejnih in drugih območjih v Severni Koreji našli "umazane letake in južnokorejsko nesnago". "Kljub večkratnim opozorilom južnokorejska drhal ne preneha s to grobo in umazano igro," je opozorila.

In kot je napovedala, so v državi uvedli protiukrepe za takšne razmere, "južnokorejski klani" pa morajo biti pripravljeni plačati zelo visoko ceno. Ni sicer še jasno, katera skupina je poslala zadnjo pošiljko letakov v Severno Korejo, gre pa večinoma za severnokorejske prebežnike, ki že leta proti državi spuščajo ogromne balone z letaki proti Pjongjangu, ključki USB s pesmimi K-pop in južnokorejskimi dramami ter ameriškimi dolarji.