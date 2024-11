Opozorilo pred novimi poplavami: v Malagi evakuirali 3000 ljudi

Dva tedna po poplavah, ki so hudo prizadele vzhod Španije, se prebivalci in reševalne službe tako pripravljajo na prihod nove vremenske fronte. Zaradi napovedanih padavin so danes v Malagi ostale zaprte šole, okoli 3000 prebivalcev, ki živijo ob reki Guadalhorce, pa so preventivno evakuirali.

Napovedi vremenoslovcev so tokrat vendarle nekoliko bolj optimistične, strokovnjaki zato ne pričakujejo ponovitve rekordnih padavin izpred dveh tednov.

Pojav takšnih vremenskih sistemov na jugu Španije ni nenavaden za ta čas leta, a neurja krepi pojav višjih morskih temperatur, ki so posledica globalnega segrevanja.

Na območju Valencie medtem še vedno potekata odpravljanje posledic poplav in iskanje žrtev. Po dveh tednih so reševalne ekipe našle trupli majhnih dečkov, ki so ju poplavne vode iztrgale iz naročja njunega očeta, poroča BBC. Trupli komaj triletnega Rubena Matiasa in petletnega Izana Matiasa so našli na dveh različnih lokacijah. "Naša angelčka, končno smo vaju našli. Dve zvezdi močneje sijeta na nebu," je na spletu zapisal družinski prijatelj David Garcia.