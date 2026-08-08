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Opozorilo Slovencem na Filipinih: nevarnost poplav in plazov

Manila, 08. 08. 2026 16.31 pred enim dnevom 1 min branja 1

Avtor:
STA
Filipini se pripravljajo na monsun in tajfun

Slovensko veleposlaništvo na Filipinih je morebitne slovenske turiste opozorilo, da je državo zajelo obsežno monsunsko deževje z močnim vetrom. Na večjem delu otoka Luzon, vključno z območjem Manile, ter v delih regije Visayas pričakujejo dolgotrajno in obilno deževje, ki prinaša veliko tveganje za hude poplave in zemeljske plazove.

"Napovedane so intenzivne padavine (do 200 milimetrov), ki prinašajo visoko tveganje za hude poplave in zemeljske plazove - še posebej na gorskih, višje ležečih ter poplavno ogroženih območjih. Tveganje za plazove in poplave dodatno povečuje že izrazita namočenost tal od prejšnjih padavin," so na družbenem omrežju pojasnili na veleposlaništvu.

Opozorili so, da je pričakovati tudi odpovedi letov ter težave v letalskem in kopenskem prometu.

Slovenskim državljanom, ki se nahajajo na Filipinih, svetujejo, da spremljajo opozorila filipinskega nacionalnega sveta za zmanjševanje in obvladovanje tveganja nesreč ter vremenske napovedi in opozorila, ki jih objavlja filipinska uprava za atmosferske, geofizikalne in astronomske dejavnosti.

V primeru vremenskih težav slovenskim državljanom na Filipinih svetujejo, naj upoštevajo navodila lokalnih oblasti, se založijo z zadostno količino vode in hrane, ter sledijo priporočilom lokalnih medijev.

Za nujno konzularno pomoč lahko pokličejo dežurno telefonsko številko +63 962 712 9104, so še zapisali.

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bandit1
09. 08. 2026 11.24
Opozorilo Filipincem v SLO. Pojdite delat vozniška dovoljenja in opravit praktičen preizkus pred komisijo, nakar boste nas vozili okrog z avtobusi, in TV.
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