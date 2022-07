Opozorilo vsem, ki se odpravljate proti jugu Hrvaške

Pred nami je nov poletni konec tedna, ko se bodo številni Slovenci odpravili na oddih na Hrvaško, toda potovanje bodo oteževale vremenske razmere. Natančneje, močna burja. Trajekt na Pag ne vozi več, prekinjene so tudi katamaranske linije med Reko, Malim Lošinjem, Cresom in Rabom. Paški most je odprt samo za osebna vozila, enako tudi avtocesta proti Splitu pri tunelu Sveti Rok. Po Jadranski magistrali mimo Senja ne smejo prikolice in motocikli.

icon-expand Najhuje bo pod Velebitom. FOTO: AP

Hrvaški vremenski portali že nekaj dni svarijo pred močnim vetrom in napovedi so se uresničile. "Pihal bo zmeren severni in severovzhodni veter, na severu države z močnimi sunki. Na Jadranu bo pihala burja, na izpostavljenih legah z nevihtnimi sunki, ob vznožju Velebita pa z orkanskimi," so zapisali pri državnem hidrometeorološkem zavodu (DHMZ), kjer so za to območje za petek prižgali tudi rdeči alarm, vzdolž Jadranske obale pa izdali oranžno opozorilo. Svarijo, da bi veter lahko pihal tudi s hitrostjo 140 kilometrov na uro.

Oglasil se je tudi hrvaški avtoklub (HAK). Opozorili so, da je zaradi neugodnih vremenskih razmer prekinjena trajektna linija Prizna–Žigljen in katamaranske povezave Mali Lošinj–Cres–Rijeka ter Novalja–Rab–Rijeka. Most na otok Pag je odprt samo za osebna vozila. Zaradi močnega vetra se samo ta smejo voziti tudi na avtocesti A1 med Zagrebom in Splitom med odsekoma Sveti Rok in Posedarje, ostala pa se morajo zapeljati na regionalno cesto mimo Gračaca, Obrovca in Karina. Enako velja za območje pri Zadru na delu ceste Maslenica–Zaton Obrovački. Motoristi, prikolice in dostavna vozila ne smejo niti na Jadransko magistralo mimo Senja.