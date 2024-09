Opravili prve obdukcije trupel žrtev potopljene jahte Bayesian

19. avgusta je bilo na krovu jahte, ki je bila v lasti britanskega poslovneža Mika Lyncha, 22 ljudi, sedem jih je umrlo.

V ponedeljek so italijanske službe v Palermu opravile prvi obdukciji in potrdili, da sta se ameriški odvetnik Chris Morvillo in njegova žena Neda utopila. Morvillo je bil član pravne ekipe Lyncha, ki se je na sodišču zagovarjala zaradi domnevne milijardne goljufije pri prodaji podjetja, a je bil 59-letni podjetnik junija oproščen. Da bi proslavili zmago, je organiziral potovanje z jahto.

Trupla šestih žrtev, vključno z Lynchom, njegovo 18-letno hčerko ter dvema potnikoma, so potapljači v petdnevni iskalni akciji odkrili v razbitinah. Truplo ladijskega kuharja so dan po nesreči našli v bližini plovila. Ostale obdukcije so predvidene za prihodnje dni.

Tožilstvo medtem kapitana in še dva člana posadke preiskuje zaradi morebitne odgovornosti pri potopu. Lynchova žena Angela Bacares je ena od petnajsterice, ki je nesrečo preživela.