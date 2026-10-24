Oproščen: 7793 dni, odkar so Danielo umorili v telefonski govorilnici

Včeraj je minilo 7793 dni od noči, ko je bila v bližini parka Rapoldi v Innsbrucku umorjena 19-letna študentka Daniela Kammerer. Njeno življenje sta končala dva vboda z nožem, storilca pa preiskovalci več kot dve desetletji niso uspeli zanesljivo identificirati. V petek je na deželnem sodišču v Innsbrucku potekal zaključek sojenja njenemu nekdanjemu študijskemu kolegu, danes 42-letnemu moškemu, ki živi v Avstraliji. Po zaključnih besedah tožilstva in obrambe so se porotniki ob 12.45 umaknili na posvet. Že ob 14.14 je bila razglašena njihova soglasna odločitev: obtoženi je oproščen. Sodba še ni pravnomočna, tožilstvo pa ima možnost vložitve pravnega sredstva.

Družina čakala 21 let, razglasitev sodbe pa zamudila

Razplet je bil za obtoženega in njegove bližnje veliko olajšanje. Po razglasitvi sodbe so ga objeli družinski člani, predvsem njegova življenjska partnerica. Moški, ki je zaradi sojenja pripotoval iz Avstralije, se bo lahko vrnil k partnerki in dveletnemu sinu. Povsem drugače so odločitev doživeli svojci umorjene študentke. Po poročanju avstrijskega časnika Kronen Zeitung so porotniki odločitev sprejeli tako hitro, da se Danielini starši niso pravočasno vrnili v sodno dvorano. Še pred razglasitvijo je odvetnica družine prebrala pretresljivo sporočilo svojcev. "Daniela je vedela, kaj si želi. Izobrazba, kariera in otroci so bili sestavni del njenih življenjskih načrtov. Ničesar od tega ni smela doživeti. Ker je mrtva, je umrl tudi del nas," so zapisali. Med branjem sporočila so družinski člani komaj zadrževali solze.

Življenje žrtve sta končala dva vboda z nožem. FOTO: Shutterstock

Tožilstvo prepričano o krivdi: 'Ne more biti toliko naključij'

Državna tožilka Adelheid Steiner je do konca vztrajala, da je obtoženi odgovoren za Danielin umor. Kot ključne dokaze je izpostavila številne sledi DNK, ki so jih preiskovalci našli na različnih predmetih in delih telesa umorjene študentke. Po navedbah tožilstva so bile sledi, pripisane obtoženemu, med drugim odkrite na cigareti, torbici, ki je ležala ob truplu, na dlaneh, licu, ustnici, notranji strani krila in pod nohti obeh rok. Tožilstvo je opozorilo tudi na pričanja, ki naj bi nakazovala, da Daniela usodne noči ni hodila sama in da jo je na poti spremljal obtoženi. "Ne more biti, da bi toliko naključij sovpadalo," je poudarila tožilka. Po njeni oceni so posamezni dokazi skupaj tvorili dovolj prepričljivo sliko o krivdi obtoženega. "Globoko sem prepričana, da je obtoženi zabodel študentko. Predlagam obsodilno sodbo in ustrezno kazen," je dejala porotnikom. Tožilstvo je zagovarjalo tudi možnost, da je šlo za dejanje, povezano z osebnim odnosom med storilcem in žrtvijo.

Obramba: Nihče ni dokazal, da je bil sploh na kraju umora

Zagovornik obtoženega Mathias Kapferer je trditve tožilstva odločno zavrnil. Poudaril je, da noben dokaz ne potrjuje, da je bil njegov klient v času umora na kraju dogodka. "Ni niti enega dokaza, da bi moj klient sploh bil na kraju zločina. Niti dokaza ni, da bi študentki sledil. Sploh ni vedel, kam je namenjena," je dejal. Posebej je izpostavil, da prisotnost sledi DNK še ne dokazuje, kdaj in kako so nastale. Po njegovih navedbah tudi sodnomedicinska izvedenka ni mogla potrditi, da so sledi nastale na kraju umora. Obramba je opozorila še na druge nepojasnjene biološke sledi, med drugim na moško DNK na mestih vbodov na oblačilu žrtve, ki je niso pripisovali obtoženemu. Kapferer je poudaril tudi, da tožilstvo ni predstavilo prepričljivega motiva.

Odvetnik tožilki očital laganje, posredoval sodnik

Zaključni del sojenja je zaznamoval tudi oster besedni spopad med obrambo in tožilstvom. Kapferer je med zaključnim govorom tožilki očital, da je navajala neresnične trditve. "To, kar ste storili, gospa državna tožilka, je, da ste lagali!" je dejal povišanega glasu. Dodal je, da mu je vseeno, če bo zaradi svojih besed deležen tožbe, saj ne more sprejeti, da se v sodni dvorani ne bi govorila resnica. Posredoval je sodnik Andreas Fleckl in zagovornika opozoril, naj tožilke ne napada osebno. Obramba je nato nadaljevala z opozarjanjem na nejasnosti v dokaznem gradivu in druge možne razlage okoliščin umora.

Osumljen že leta 2013, nato nepričakovan preobrat