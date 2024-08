Optična iluzija: na nebu se je pojavilo sedem 'sonc'

Lokalna prebivalka gospa Wang , ki je posnela videoposnetek, je za portal Jam Press povedala, da so bili gledalci navdušeni nad zanimivim prizorom, ki je trajal približno minute, viden pa je bil iz več zornih kotov.

Osupljiv posnetek je v začetku tega meseca posnela ženska iz bolnišnice v kitajskem mestu Čengdu. Na posnetku je videti sedem žarečih krogel, ki so videti kot sonca. Vsako od "sonc" pa žari z drugo jakostjo.

Uporabniki družbenih omrežij so hitro predstavili svoje nenavadne teorije o tem, kaj je povzročilo to nenavadno linijo gorečih zvezd. "Končno smo odkrili resnico o globalnem segrevanju," se je na kitajskem družbenem omrežju Weibo pošalil amaterski astronom.

Drugi uporabnik je zapisal, da do pojava pride zaradi napake v magnetnem polju, zaradi katere so se pomotoma prikazala vzporedna vesolja. "Urad za vesolje je težavo hitro odpravil, zoper odgovornim pa so ustrezno ukrepali," je pripomnil.

Debata o pojavu se je razmahnila tudi na omrežju Reddit, kjer so uporabniki pojav primerjali s kitajskim mitom, v katerem kozmični lokostrelec Hou Ji sestreli devet od 10 Zemljinih sonc in na ta način prepreči, da bi planet zgorel.

Vendar pa je razlaga te meteorološke anomalije veliko bolj enostavna. Pravzaprav gre le za optično iluzijo, ki jo povzroča svetloba, ki se lomi skozi določen medij – v tem primeru večplastno steklo bolnišničnega okna, poroča New York Post. Vsako od sedmih sonc naj bi bilo pravzaprav le odsev plasti v steklu.