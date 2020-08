Opustošenje v Bejrutu: zmanjkuje jim hrane, zdravstveni sistem razpada

Zdi se, da je torkova eksplozija v libanonski prestolnici to malo državo na Bližnjem vzhodu pahnila čez rob. Prekinjena je oskrba s hrano, močno se je zamajal tudi tamkajšnji zdravstveni sistem, saj so bile v eksploziji močno poškodovane tri večje bolnišnice. Libanon je v humanitarni krizi, opozarjajo organizacije Združenih narodov. Medtem se libanonski predsednik Michel Auon trudi preprečiti mednarodno preiskavo eksplozije.

Eksplozija v Bejrutu, ki je do zdaj terjala najmanj 154 življenj, še vsaj 5000 ljudi pa je ranjenih, je Libanon pahnila v humanitarno krizo, po poročanju BBC opozarjajo organizacije Združenih narodov (ZN). Država je že pred usodnim torkom doživela velik upad gospodarstva – kar 33 odstotkov delovnega prebivalstva je v zadnjih mesecih izgubilo službo, milijon Libanoncev (kar predstavlja približno 15 odstotkov vseh) je živelo pod pragom revščine. Zdaj pa so se razmere še dodatno poslabšale. Brez strehe nad glavo je po eksploziji ostalo okoli 300.000 ljudi. V Organizaciji ZN za prehrano in kmetijstvo opozarjajo, da je eksplozija v bejrutskem pristanišču povzročila prekinitev oskrbe s hrano. Posledično so se enormno dvignile cene živil, ki jih še imajo na zalogi. Zdravstvena organizacija ZN pa opozarja na razpad tamkajšnjega zdravstvenega sistema, saj so bile v eksploziji močno poškodovane tudi tri večje bolnišnice, ki zdaj ne obratujejo.

Medtem libanonski predsednik Michel Auon zavrača mednarodno preiskavo eksplozije. Po njegovem prepričanju morajo libanonski preiskovalni organi sami preveriti, ali je bila bomba morda"stvar zunanjega vmešavanja". Vodja libanonske teroristične in paravojaške organizacije Hezbolah Hassan Nasrallah pa je zanikal, da je v pristanišču skladiščil večjo količino orožja in streliva, kar bi lahko povzročilo eksplozijo, še poroča BBC. Kot smo že poročali, se preiskovalci sicer osredotočajo predvsem na pristaniške in carinske uradnike. Znano je, da je eksplodiralo 2750 ton amonijevega nitrata, ki so ga več let v neprimernih in nevarnih pogojih hranili v skladišču v pristanišču. Trenutno je v hišnem priporu 16 zaposlenih v pristanišču. Vojaški tožilec Fadi Akiki je v izjavi dejal, da so zaslišali 18 ljudi, dve osebi so izpustili."Preiskava se nadaljuje in vključuje tudi druge osumljence. Razjasnili bomo vsa dejstva, ki so vodila do te katastrofe." Libanonska centralna banka je zamrznila vse premoženje sedmih pristaniških in carinskih uradnikov, vključno z vodjo libanonskega carinskega urada Badrija Daherja in vodjo pristanišča Hassana Koraytema.

Prebivalci Libanona za eksplozijo krivijo predvsem politično elito. Na močno razširjeno korupcijo v pristanišču, domnevna podkupovanja in prikrivanja tovora pred carinskimi oblastmi so sicer že vrsto let opozarjali libanonski mediji ter tudi mednarodne organizacije. Tretji dan po eksploziji so v Bejrutu vzniknili protesti: gorele so trgovine, na ulicah je bila vojska, na stotine ljudi je zahtevalo odstop vlade. Pritisk predvsem mladih Libanoncev na vlado se stopnjuje, šok zamenjuje jeza. Mladi se sicer zbirajo v velikih skupinah in čistijo ulice in uničenje, a hkrati sporočajo: "Koruptivna vlada nam govori same laži in si kupuje čas, da se izvleče iz tega kaosa, za katerega so krivi politiki, kri umrlih pa je na njihovih rokah."