Orkan Nicole dosegel Florido, na evakuiranem območju tudi Trumpovo domovanje

Orkan Nicole je v četrtek zjutraj dosegel vzhodno obalo Floride in izgubil na moči, tako da ga je ameriški center za orkane (NHC) opredelil kot tropsko nevihto. Nevihta je območje prizadela z močnimi vetrovi, visokim valovanjem in močnim dežjem. Zaradi redkega novembrskega orkana so že zaprli letališča in tematske parke ter v štirih okrožjih Floride odredili evakuacijo. Na območju, za katerega so odredili evakuacijo, je tudi Trumpovo domovanje na Floridi, a zaenkrat ni znano, ali se je osebje s posestva evakuiralo.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Izdali so tudi opozorila, da bi lahko nevihtni val še bolj uničil obalne predele, ki jih je septembra prizadel že orkan Ian. Po napovedih naj bi se nevihta v četrtek in petek razširila na Georgio in Karolino. Nenavadno močna nevihta za ta čas leta je v sredo že namočila Bahame, po njenem prihodu nad vzhodno obalo Floride pa se pričakuje, da bo nadaljevala pot proti severu in postopoma izgubljala na moči.

NHC je prebivalce širšega območja opozoril na nevarnost močnih vetrov, valove in poplavljanje morja ter v štirih okrožjih Floride zapovedali evakuacijo. Na enem od območij, za katera so odredili evakuacijo, je tudi Trumpovo domovanje Mar-a-Lago, ki se nahaja le 4,6 metra nad morsko gladino. Posestvo je sicer preživelo številne močnejše orkane, odkar so ga zgradili pred skoraj stoletjem. Novinarji AP so v sredo po telefonu od oskrbnika posestva želeli izvedeti, ali so izvedli evakuacijo, vendar se na klice niso oglašali. Neupoštevanje ukaza za evakuacijo sicer ni kaznivo, vendar se reševalne ekipe ne bodo odzvale, če bodo prebivalci posestva ogroženi. V nekaterih krajih so oblasti kar od vrat do vrat pozivale ljudi, naj poberejo svoje imetje in odidejo.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Za Floridčane je to šele tretji novembrski orkan po letu 1853, odkar izvajajo meritve, ki je pustošil po njihovih obalah. Pred tem sta bila tam še orkan Yankee leta 1935 in orkan Kate leta 1985. Guverner Floride Ron DeSantis je na novinarski konferenci dejal, da je največjo skrb povzročal veter, zato bi lahko prišlo do večjih izpadov električne energije. V pripravljenosti je zato bilo kar 16 tisoč električarjev, 600 pripadnikov garde in sedem ekip za iskanje in reševanje.

icon-expand Raketa Artemis 1. FOTO: Profimedia