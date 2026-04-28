Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Orangutan na Sumatri prvič uporabil viseči most za prečkanje ceste

Jakarta, 28. 04. 2026 11.17 pred 5 minutami 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Orangutan na visečem mostu v Indoneziji

Na Sumatri so kamere ujele orangutana, ki uporablja viseči most za prečkanje javne ceste. Viseči most so ustvarili naravovarstveniki v prizadevanjih, da bi ohranili te orangutane, ki so ogroženi zaradi zmanjšanja življenjskega prostora ter smrtonosnih konfliktov z ljudmi.

Prizor, ki ga je posnela kamera, prikazuje mladega orangutana, ki se ustavi na robu gozda, previdno prime vrv in pogumno stopi naprej. Nato se vse do polovice pomika po vrvi, nakar se ustavi in opazuje. Zatem nadaljuje in kmalu doseže drugo stran gozda.

Naravovarstveniki so dejali, da gre za prvi dokumentirani primer sumatranskega orangutana, ki je uporabil umetni most za prečkanje javne ceste, ki je razdelila njegov življenjski prostor, poroča AP News.

"To je bil trenutek, ki smo ga čakali," je povedal Erwin Alamsyah Siregar, izvršni direktor indonezijske naravovarstvene organizacije Tangguh Hutan Khatulistiwa (TaHuKah). "Zelo smo hvaležni, da most tukaj prispeva k prizadevanjem za ohranjanje orangutanov."

Viseči most je postavljen nad cesto Lagan-Pagindar v okrožju Pakpak Bharat, ki je pomemben koridor, ki povezuje oddaljene vasi s šolami, zdravstvenimi in državnimi ustanovami. Vendar pa ob tem prečka tudi ključni življenjski prostor orangutanov, pri čemer okoli 350 orangutanov razdeli na dve izolirani gozdni območji: naravni rezervat Siranggas in zaščiteni gozd Sikulaping.

Ko so cesto leta 2024 prenavljali, se je vrzel med krošnjami dodatno razširila, s čimer so izginili naravni prehodi za živali, ki živijo na drevesih. "Razvoj je bil nujen za ljudi," je pojasnil Siregar. "A brez ukrepanja bi orangutane to ujelo na dveh straneh."

Organizacija TaHuKah je skupaj z Društvom za sumatranske orangutane (SOS) ter lokalnimi in državnimi oblastmi predlagala preprosto rešitev: viseče mostove, obešene med drevesi, ki omogočajo živalim, da prečkajo cesto, hkrati pa sebe in drugih ne postavljajo v nevarnost. Nameščenih je bilo pet mostov s kamero, skrbno postavljenih po preučitvi gnezd orangutanov, gozdne pokritosti in gibanja živali. Konstrukcija mostu je bila zasnovana, da prenese težo orangutana.

Mostovi so pod stalnim nadzorom, prav tako naravovarstveniki redno patruljirajo v okolici, da bi preprečili posege v gozdovih. Upajo, da bodo temu prvemu "pionirju" sledili tudi drugi orangutani. Že tega so namreč čakali dve leti. Pred tem so most uporabljale le manjše živali, kot so veverice, opice langur in makaki, nato pa še giboni.

Pristop orangutanov je bil počasnejši. Gradili so gnezda v bližini mostu, se zadrževali na robovih in opazovali, sčasoma pa tudi preizkusili vrvi. "Opazujejo," je pojasnil Siregar. "Ne hitijo. Gledajo, poskušajo in se umaknejo. Šele ko so prepričani, da je res varno, se premaknejo naprej."

Podobne mostove so orangutani uporabljali tudi drugod, vendar običajno nad rekami ali na zasebnih gozdnih industrijskih cestah. Naravovarstveniki poudarjajo, da javne ceste, hrupne, prometne in nepredvidljive, predstavljajo veliko večji izziv.

In če jim ne bi bila zagotovljena ta pomoč, je obstoj orangutanov vprašljiv. Izolacija namreč vodi v parjenje v sorodstvu, genetsko oslabitev in na koncu propad populacije. Ponovna vzpostavitev povezanosti jim daje možnost za preživetje.

Ta vrsta, ki je bila nekoč razširjena po celotni južni Aziji, danes živi le še na otokih Sumatra in Borneo. V naravi je ostalo manj kot 14.000 sumatranskih orangutanov, poleg tega le še okoli 800 tapanuliskih orangutanov in približno 104.700 bornijskih orangutanov, navajajo naravovarstvene skupine za AP News.

Jimmy Kimmel: Bila je zelo lahkotna šala o starostni razliki

Hladen kot špricer: moški med kaosom mirno jedel solato

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
zadovoljna
Portal
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Dnevni horoskop: Strelci iščejo iskrenost, levi bodo ustvarjalni
Dnevni horoskop: Strelci iščejo iskrenost, levi bodo ustvarjalni
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669