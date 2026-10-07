Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

'Oranžna kuga': V Evropskem parlamentu kip golega Trumpa

Bruselj , 07. 10. 2026 10.52 pred 42 minutami 1 min branja 27

Avtor:
A.K.
Kip golega Trumpa

V poslopju Evropskega parlamenta v Strasbourgu so na ogled postavili satirični kip ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Delo danskega umetnika Jensa Galschiøta nosi naslov 'Oranžna kuga', znano pa je tudi kot 'Kralj nepravičnosti'.

V Strasbourgu so na ogled postavili kip golega Trumpa, poroča Deutsche Welle. Kip, visok 2,5 metra, prikazuje golega Trumpa, ki v rokah drži dolgo zlato palico in sedi na ramenih precej manjšega moškega. Kot je pojasnil avtor kipa, je skulptura prevlečena s 23-karatnim zlatom.

Ob kipu je tudi razlaga: 'Kralj nepravičnosti' sedi na hrbtu človeka, ki se pod njegovim bremenom pogreza. Dodano je še sporočilo: 'Naredil bi vse, da bi mu pomagal. Razen tega, da bi stopil z njegovega hrbta.'

Galschiøt je s skulpturo kritičen predvsem do Trumpovega odnosa do podnebnih sprememb. Ameriškemu predsedniku očita, da ovira prizadevanja za spopadanje s podnebno krizo.

Kip so postavili na križišču, ki povezuje dve stavbi Evropskega parlamenta, kjer naj bi ostal do četrtka. Umetnika je k razstavi povabil danski levičarski evropski poslanec Per Clausen, ki pravi, da ga morebiten Trumpov odziv ne skrbi.

Če ima nekdo tako tanko kožo, da ne prenese razstave te skulpture v Evropskem parlamentu, potem nima kaj iskati na svetovnem političnem odru, je dejal Clausen.

Donald Trump se na razstavo za zdaj ni odzval. Kip so sicer že razstavljali v drugih evropskih mestih, pa tudi na podnebni konferenci COP30 v Belému v Braziliji.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
trump kip evropski parlament

Pljučna kuga: WHO in ZDA zahtevajo pojasnila, Trump bo poklical Putina

Vučić debatiral s 'kamnom za zelje'

24ur.com Trump in Epstein kot Jack in Rose iz Titanika
24ur.com Putinovo 'osebno' darilo Trumpu: ruski umetnik naslikal predsednikov portret
24ur.com Trump in Epstein se pred kongresom držita za roke
24ur.com Zlato stranišče v prestolnici: 'Prestol, vreden kralja'
Moskisvet.com Slovenec pripravil posebno darilo za Donalda Trumpa
24ur.com Bodo na moskovskem Trgu Evrope postavili kip Slobodana Miloševića?
24ur.com Estonija ima svoj 'kip svobode': peščeni Zelenski
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI27

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4BIDEN
07. 10. 2026 11.41
Zajahal je ubogega prevsem pa nedolžnega evropejca
Odgovori
0 0
Big M
07. 10. 2026 11.36
Kaki novejši članek o Cornellovih 7, bi bil dobrodošel!! Ker se zgodba še vedno odvija! In postaja kristalno jasno kaj si je ta ***** izmislila! Kolko krat ste že brisali moj komentar?
Odgovori
+0
1 1
A1B3
07. 10. 2026 11.35
Pomembno je, da se v državah kot je Belgija, Francija, Španija, Anglija, Nemčija ... cedita med in mleko in ima narod tam popolno življenje. Zato se morajo ti evropski levaki ukvarjati z oranžnim.
Odgovori
+2
3 1
vlahov
07. 10. 2026 11.42
Šved ima manj denarja kot Slovenec. Imajo 80 % državnih stanovanj
Odgovori
0 0
nebel
07. 10. 2026 11.34
Ne glerde na vse, je to primer popolnega pomanjkanja okusa in osnovne spodobnosti. Ne zaradi golote ampak zaradi realnosti, da je potrebno z njim imeti politične in gospodarske odnose, take ali drugačne. Kdor nekaj da nase, tega ne počne, samo pokaže svoj nivo.
Odgovori
+0
2 2
Hind Rami Iyad Rajab
07. 10. 2026 11.40
politične in gospodarske odnose ???? desničar trump je že dodobra načel eu gospodarstvo...da o vseh primitivnih grožnjah ne rapredamo...tudi vso breme Ukrajine/ stotine miljard je prenesel = vsilil eu davkoplačevalcem...zahvaljujoč bruslju in desni vonderlajdri in epp ....O nivoju trumpa in njegovih vernikov...sam je na svojem t.s. omrežju širil video kako se vozi nad Ameriko z letalom in bombardira isto Ameriko s fekalijami - po domače - drekom ...itd itd
Odgovori
0 0
daiči
07. 10. 2026 11.32
tale dec zgori k vlece ta vozicek me spominja na nase "umetnike" oziroma nevladnike, k se grejo podobne tkoimenovane performanse u lublan. zgleda jh je povsod dost, takihle...
Odgovori
+3
5 2
Hind Rami Iyad Rajab
07. 10. 2026 11.32
in tega oranžnega mega lažnivca kriminalca in zločinca trumpa nekateri celo zagovarjajo...pravkar / dva dni / je dal befel da eu odpre in troši rezerve naftnih derivatov...pravzaprav je postavil eu ultimat...isti trump za katerega je vonderlajdra in ostali desnaciji krulili da bo pomagala Amerika z derivati ...
Odgovori
-3
1 4
abc123def456
07. 10. 2026 11.31
prav lep kip, poveden.
Odgovori
-1
2 3
crazyHorse
07. 10. 2026 11.28
Zdej ko mi cutimo neke vecje posledice ameriskega predsednika se vrstijo neka umetniska dela , neko jamranje ... ko pa so drugi trpeli pod amerskimi predsedniki pa nihce ni delal kipa?
Odgovori
+1
3 2
KaiC
07. 10. 2026 11.30
whataboutizem ne spremeni dejstva, da je ta predsednik vreden vsega norčevanja (in še več) :)
Odgovori
-2
1 3
Prelepa Soča
07. 10. 2026 11.27
Meni je to primitivizem in ne satira.
Odgovori
+2
5 3
Yon Dan
07. 10. 2026 11.26
Satanistični narcisi, krivci za vse vojne in njihove lutke, voditelji vseh držav EU, bodo kmalu odgovarjali za vse zločine, manipulacije in laži.
Odgovori
-1
3 4
KaiC
07. 10. 2026 11.29
Yon ti imaš pa tako sviženo percepcijo realnosti, da je prav zanimivo brat vse kar izustiš.
Odgovori
-1
1 2
Big M
07. 10. 2026 11.32
Vitamin C ti pa si ful prsmukjen
Odgovori
+1
1 0
vlahov
07. 10. 2026 11.25
Če ga ne bi bilo, bi ZDA , Angleži ponovno spravili v vojno , kot so jih v Vietnam , Irak , ..... Hvala Bogu za Trumpa in Melanijo.
Odgovori
+1
4 3
Topcat77
07. 10. 2026 11.22
Super. Lahko bi ga dali kar v vsa evropska mesta, dokler ga ne odstavijo.
Odgovori
+1
7 6
Big M
07. 10. 2026 11.25
Tebi pred vhodna vrata, recimo👍
Odgovori
+1
3 2
Big M
07. 10. 2026 11.22
Ma se ga ne bojijo? Včeraj so eni pisali kako nevaren je baje Trump🙄
Odgovori
-2
2 4
zaba67
07. 10. 2026 11.21
Evropa se norčuje iz Trumpa, dolar narašča, evro pada....Francija na pragu zloma...res hudo potrebna satira medtem ko celina propada...
Odgovori
-1
3 4
Puško v koruzo
07. 10. 2026 11.26
Propadaš ti, ne pa naša celina.
Odgovori
-1
1 2
SpamEx
07. 10. 2026 11.16
Tudi pri nas bi lahko kaj takega postavili glede na to da je poročen s Slovenko. Naprimer oranžni sramotilni steber v katerga bi lahko mimoidoči metali stvari
Odgovori
+1
7 6
SpamEx
07. 10. 2026 11.14
zakon
Odgovori
-1
6 7
SIovaškaMona3koma3
07. 10. 2026 11.13
Oranžna kuga, oranžno opozorilo od ARSa..
Odgovori
-5
1 6
Aijn Prenn
07. 10. 2026 11.13
Spet bo zvišal carine EU. ;-))
Odgovori
+4
5 1
bibaleze
Portal
Ne pozabite na ta izlet čez mejo: za krompirjeve počitnice doživite nepozabno zabavo
Sin Anžeta Kopitarja praznuje 10 let, mama Ines pa ganila s priznanjem
Sin Anžeta Kopitarja praznuje 10 let, mama Ines pa ganila s priznanjem
Domen Valič razkril spol prihajajočega otroka
Domen Valič razkril spol prihajajočega otroka
Ko imaš pet otrok, se starševstvo spremeni. Ne nujno tako, kot bi pričakovali
Ko imaš pet otrok, se starševstvo spremeni. Ne nujno tako, kot bi pričakovali
zadovoljna
Portal
V črni čipki znova ukradla vse poglede, a oboževalci si želijo le eno
Že 33 let sta srečno poročena, za uspešen zakon pa prisegata na eno preprosto pravilo
Že 33 let sta srečno poročena, za uspešen zakon pa prisegata na eno preprosto pravilo
Pri 102 letih je umrla ena zadnjih velikih dam zlate dobe Hollywooda
Pri 102 letih je umrla ena zadnjih velikih dam zlate dobe Hollywooda
To sadje Slovenci jemo skoraj vsak dan, a le redki vedo, kaj naredi telesu po 50. letu
To sadje Slovenci jemo skoraj vsak dan, a le redki vedo, kaj naredi telesu po 50. letu
vizita
Portal
Če na svojem krožniku opažate to, verjetno potrebujete več sadja in zelenjave
Pljučna kuga je redka, a izjemno nevarna okužba
Pljučna kuga je redka, a izjemno nevarna okužba
Možgani se s staranjem ne kvarijo, temveč inteligentno prilagajajo
Možgani se s staranjem ne kvarijo, temveč inteligentno prilagajajo
Zakaj telo v mrzlem vremenu zahteva več toplih, mastnih obrokov?
Zakaj telo v mrzlem vremenu zahteva več toplih, mastnih obrokov?
cekin
Portal
Mnogi Slovenci sanjajo o tem koraku: preverite, katera država je najboljša za upokojitev
Dobili so višjo plačo, nato pa dali odpoved. Razlog preseneča številne vodje
Dobili so višjo plačo, nato pa dali odpoved. Razlog preseneča številne vodje
Zapuščeni pašniki so dobili novo vrednost: kmetje poročajo o skoku prihodkov
Zapuščeni pašniki so dobili novo vrednost: kmetje poročajo o skoku prihodkov
Mnogi upokojenci tega ne koristijo, čeprav jim pripada
Mnogi upokojenci tega ne koristijo, čeprav jim pripada
moskisvet
Portal
Zvezdnik razkril nenavaden znak Parkinsonove bolezni: vse se je začelo ponoči
Ronaldo prekinil molk: razkril, kaj se je zgodilo med njim in selektorjem
Ronaldo prekinil molk: razkril, kaj se je zgodilo med njim in selektorjem
Brutalno iskreno: morda vas ne ljubi, samo noče ostati sama
Brutalno iskreno: morda vas ne ljubi, samo noče ostati sama
To ni več Jaguar, kot smo ga poznali: novi Type 01 obrača glave
To ni več Jaguar, kot smo ga poznali: novi Type 01 obrača glave
dominvrt
Portal
Gobarji, pozor: nevarnost, ki jo jeseni mnogi spregledajo
Če imate načrte na prostem, pohitite: že ponoči se vreme močno spreminja
Če imate načrte na prostem, pohitite: že ponoči se vreme močno spreminja
Ta fotografija razkriva, kdaj je krompir še uporaben in kdaj ne več
Ta fotografija razkriva, kdaj je krompir še uporaben in kdaj ne več
Cvetlice, ki svojo največjo skrivnost razkrijejo zvečer
Cvetlice, ki svojo največjo skrivnost razkrijejo zvečer
okusno
Portal
Ključ do popolne jedi po vzoru MasterChef mojstrov
Kaj skuhati, ko se zunaj shladi: 7 kosil, ki pogrejejo in nasitijo
Kaj skuhati, ko se zunaj shladi: 7 kosil, ki pogrejejo in nasitijo
Recept sladice iz MasterChefa: 19-nadstropni mandljev stolp, ki je osupnil tekmovalce
Recept sladice iz MasterChefa: 19-nadstropni mandljev stolp, ki je osupnil tekmovalce
Sočen, dišeč in popoln za hladne dni: kolač, ki se prileže ob skodelici čaja
Sočen, dišeč in popoln za hladne dni: kolač, ki se prileže ob skodelici čaja
voyo
Portal
Totalna štala
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984