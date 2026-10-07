'Oranžna kuga': V Evropskem parlamentu kip golega Trumpa

V Strasbourgu so na ogled postavili kip golega Trumpa, poroča Deutsche Welle. Kip, visok 2,5 metra, prikazuje golega Trumpa, ki v rokah drži dolgo zlato palico in sedi na ramenih precej manjšega moškega. Kot je pojasnil avtor kipa, je skulptura prevlečena s 23-karatnim zlatom.

Ob kipu je tudi razlaga: 'Kralj nepravičnosti' sedi na hrbtu človeka, ki se pod njegovim bremenom pogreza. Dodano je še sporočilo: 'Naredil bi vse, da bi mu pomagal. Razen tega, da bi stopil z njegovega hrbta.'

Galschiøt je s skulpturo kritičen predvsem do Trumpovega odnosa do podnebnih sprememb. Ameriškemu predsedniku očita, da ovira prizadevanja za spopadanje s podnebno krizo.

Kip so postavili na križišču, ki povezuje dve stavbi Evropskega parlamenta, kjer naj bi ostal do četrtka. Umetnika je k razstavi povabil danski levičarski evropski poslanec Per Clausen, ki pravi, da ga morebiten Trumpov odziv ne skrbi.

Če ima nekdo tako tanko kožo, da ne prenese razstave te skulpture v Evropskem parlamentu, potem nima kaj iskati na svetovnem političnem odru, je dejal Clausen.

Donald Trump se na razstavo za zdaj ni odzval. Kip so sicer že razstavljali v drugih evropskih mestih, pa tudi na podnebni konferenci COP30 v Belému v Braziliji.