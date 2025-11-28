Orban bo obiskal Putina: nafta, plin in vojna v Ukrajini

Spomnil je, da je v začetku novembra ob obisku v Beli hiši dosegel enoletno oprostitev sankcij, povezanih z rusko nafto. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč Madžarsko za leto dni izvzel iz sankcij zaradi kupovanja ruske nafte, poroča francoska tiskovna agencija AFP .

Orban se bo s Putinom srečal danes. "Tja grem, da bo Madžarska imela zagotovljeno oskrbo z energijo pozimi in prihodnje leto po dostopni ceni," je pred odhodom v Moskvo sporočil v videoposnetku, objavljenem na Facebooku.

Na vprašanje, ali bodo med temami na dnevnem redu njegovega srečanja s Putinom tudi prizadevanja za spodbujanje miru v Ukrajini, je Orban po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI odgovoril: "Temu se verjetno ne bo mogoče izogniti."

EU je proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino uvedla sankcije proti Moskvi, kljub temu pa madžarski premier ohranja tesne vezi z Rusijo. Madžarska še naprej v veliki meri svojo energetsko politiko opira na ruske dobave energije, kljub prizadevanjem EU za zmanjšanje energetske odvisnosti od Rusije.

Madžarska vlada tudi nasprotuje vstopu Ukrajine v EU in od februarja blokira odprtje prvega svežnja v pogajanjih Kijeva z Brusljem. Po mnenju Budimpešte bi vstop Ukrajine v EU negativno vplival na gospodarstvo in varnost tako Madžarske kot EU.