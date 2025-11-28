Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Orban bo obiskal Putina: nafta, plin in vojna v Ukrajini

Moskva, 28. 11. 2025 08.46 | Posodobljeno pred 53 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
52

Madžarski premier Viktor Orban se bo v Moskvi srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, so potrdili v Kremlju. Voditelja naj bi razpravljala o oskrbi Madžarske z rusko nafto in plinom ter vojni v Ukrajini.

Viktor Orban in Vladimir Putin
Viktor Orban in Vladimir Putin FOTO: Profimedia

Orban se bo s Putinom srečal danes. "Tja grem, da bo Madžarska imela zagotovljeno oskrbo z energijo pozimi in prihodnje leto po dostopni ceni," je pred odhodom v Moskvo sporočil v videoposnetku, objavljenem na Facebooku.

Spomnil je, da je v začetku novembra ob obisku v Beli hiši dosegel enoletno oprostitev sankcij, povezanih z rusko nafto. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč Madžarsko za leto dni izvzel iz sankcij zaradi kupovanja ruske nafte, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Orban o pogovorih za mir v Ukrajini: 'Temu se verjetno ne bo mogoče izogniti'

Na vprašanje, ali bodo med temami na dnevnem redu njegovega srečanja s Putinom tudi prizadevanja za spodbujanje miru v Ukrajini, je Orban po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI odgovoril: "Temu se verjetno ne bo mogoče izogniti."

EU je proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino uvedla sankcije proti Moskvi, kljub temu pa madžarski premier ohranja tesne vezi z Rusijo. Madžarska še naprej v veliki meri svojo energetsko politiko opira na ruske dobave energije, kljub prizadevanjem EU za zmanjšanje energetske odvisnosti od Rusije.

Madžarska vlada tudi nasprotuje vstopu Ukrajine v EU in od februarja blokira odprtje prvega svežnja v pogajanjih Kijeva z Brusljem. Po mnenju Budimpešte bi vstop Ukrajine v EU negativno vplival na gospodarstvo in varnost tako Madžarske kot EU.

orban putin plin nafta mir Ukrajina
Naslednji članek

Preiskovalci vdrli na dom 'kijevskega zelenega kardinala'

Naslednji članek

Indonezija: katastrofalne poplave in plazovi terjali 84 življenj

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (52)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sickomania
28. 11. 2025 09.58
-1
Madžari 200 let pred nami , poklon politikom , naj jih naši vzamejo za zgled.
ODGOVORI
1 2
Srebrnl breg
28. 11. 2025 10.00
No to ne drži.
ODGOVORI
0 0
Kletni Goban in Janževec
28. 11. 2025 09.57
-3
Debilkoti mislilijo, da je problem ekonomije EU, to da ne kupujemo Rusko. Dokaz je Ravno Orban, kupuje rusko, leze v rit in še vedno je madžarska ZANIČ
ODGOVORI
1 4
Jovan Stanisavljević Čaruga
28. 11. 2025 09.58
+0
TI bi bil idealen za @zmaga ukrajini 😁🍻👍
ODGOVORI
1 1
Muca ne grize
28. 11. 2025 09.58
Res je.
ODGOVORI
0 0
Kletni Goban in Janževec
28. 11. 2025 09.59
Nikakor ne, ko pa sem Janševec
ODGOVORI
0 0
rdeča petokraka
28. 11. 2025 09.56
+2
V prvi vrsti lastna država, in tako je prav.
ODGOVORI
4 2
BBcc
28. 11. 2025 09.58
+0
V združevanju je moč.
ODGOVORI
1 1
Muca ne grize
28. 11. 2025 09.58
-1
Se ti ne zdi, da malo pretiravaš..
ODGOVORI
0 1
Vakalunga
28. 11. 2025 09.56
+2
ORBAN CAR..on je edini, ki ni talec UKRAJINSKIH FAŠISTOV - SMRT UKRAJINI svoboda Evropejcem..)
ODGOVORI
5 3
galeon
28. 11. 2025 09.55
+0
Pametni se družijo s pametnimi. Naši pa z neumno EU in njihovo blondinko. Zato pa smo tam kjer smo.
ODGOVORI
4 4
Muca ne grize
28. 11. 2025 09.57
-2
Se ti ne zdi, da malo pretiravaš.
ODGOVORI
0 2
Zmaga Ukrajini
28. 11. 2025 09.53
-5
A temu v vseh štirih letih še vedno ni prebilo, da iz mosskovije NE BO ZAGOTOVLJENIH energentov? Neverjetno, da je lahko nek voditelj države tako ekstremno butast. In ogabno, kako gre vojnega zločinca fehtat za nekaj, kar bi lahko dobil drugje. Tole ni noben pokončen dec, ampak en sluzast zdriz,... zato ga tudi tako hvalijo russofilići. In potem bo spet cvilil in krulil, ko se bo zaradi putlerjeve vojne uničil kakšen plinovod.
ODGOVORI
3 8
Srebrnl breg
28. 11. 2025 09.56
-3
Res je.
ODGOVORI
1 4
Jovan Stanisavljević Čaruga
28. 11. 2025 09.57
+0
kako si lahko tako b.t...a , neverjetnooo 😁🥂👍
ODGOVORI
1 1
Muca ne grize
28. 11. 2025 09.57
-1
Točno tako.
ODGOVORI
1 2
Buci in Bobo
28. 11. 2025 09.58
-1
Izkorišča tujo nesrečo za svojo blaginjo??? Sej ne bo dobil ceneje...
ODGOVORI
1 2
Sickomania
28. 11. 2025 09.59
Vsaj ima svojo hrbtenico za razliko od naših
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
28. 11. 2025 09.59
Ti pa še bolj haluciniraš, ko čet..
ODGOVORI
0 0
JanezNovakJohn
28. 11. 2025 09.53
+5
Nekdo iz Evrope se mora pogovoriti z Putinom. Pri vsakem sporu je potrebno slišati oba. Žal se tega v EU niso naučili.
ODGOVORI
6 1
Pamir
28. 11. 2025 09.40
-3
Orban dela za Madžarsko pravo nasprotje od rusofoba marksista jufkota janšaja.
ODGOVORI
6 9
2mt8
28. 11. 2025 09.47
+1
Saj je tudi Putin marksist. Kaj misliš da so rdeče zvezde v Kremlju za okras?
ODGOVORI
4 3
Buci in Bobo
28. 11. 2025 09.53
-2
Zakaj bi jufko delal za mađarsko??? Ali pa orban za slovenijo??? Ti si itak hlod in ne razumeš ničesar.
ODGOVORI
2 4
Kletni Goban in Janževec
28. 11. 2025 09.54
-1
Tolko dobro dela da je odkar je kovid, ena najslabših držav postala Madžarska. Ne pomaga ruski uran, ruska nafta. To sem vedno govori. Kriza od 2022 ni nikakor zaradi rusije, ampak zaradi napačne politike v EU
ODGOVORI
1 2
JanezNovakJohn
28. 11. 2025 09.54
Imamo marksiistično pivo Haniken.
ODGOVORI
0 0
Pamir
28. 11. 2025 09.54
+2
Rdeča zvezda je na zastavi glavnega mesta USA, strah janšitov.Marx nima nobene zveze z rdečo zvezdo.
ODGOVORI
2 0
Buci in Bobo
28. 11. 2025 10.00
-1
Pamir se sam zapleta in poten žonglira s tem kaj je kdo rekel.
ODGOVORI
0 1
Ricinus
28. 11. 2025 09.38
+6
On vedno ve kam veter piha, kam je in kam še bo ...
ODGOVORI
6 0
Srebrnl breg
28. 11. 2025 09.37
-4
Dejstvo je,da je Putin vojni zločinec.
ODGOVORI
5 9
Muca ne grize
28. 11. 2025 09.37
-3
Točno tako.
ODGOVORI
4 7
Jovan Stanisavljević Čaruga
28. 11. 2025 09.40
+1
aj na pašnik
ODGOVORI
3 2
Ricinus
28. 11. 2025 09.45
+1
Če v tuji deželi tvoja vojska pobija tudi civiliste si pač vojni zločinec, ne glede na razlog. In ne glede na to, kaj delata Izrael in Amerika.
ODGOVORI
3 2
rdeča petokraka
28. 11. 2025 09.48
+0
Rici kaj pa ko v lastni državi pobijaš lasten narod? Kakšno ime bi pa nadel takemu?
ODGOVORI
1 1
BBcc
28. 11. 2025 09.58
-1
Putin.
ODGOVORI
0 1
Ricinus
28. 11. 2025 10.00
Narodni izdajalec. Ampak tipično, ne priznat, raje zamenjat temo oz. pokazat na druge, ker moralen zagovor njegovega početja izgleda ne obstaja, dejstva so pač dejstva
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
28. 11. 2025 10.00
Ene parkrat še ponovi, mogoče se bo pa prijelo...še kje drugje, kot le v vaših zatohlih glavah.
ODGOVORI
0 0
300 let do specialista
28. 11. 2025 09.34
+6
Je kdo že kdaj slišal za terorizem na Madžarskem? NE in tudi ne bo, oni so jasno dali vedeti kvotnim bud.alam., da ne bodo sprejemali smeti.
ODGOVORI
9 3
Bbcc12
28. 11. 2025 09.33
-5
Diktator Orban in Diktator Putin se dogovarjata. Nič pametnega. Preventivno se je potrebno pripravit na Madžarski vojni pohod. To ni šala.
ODGOVORI
3 8
Professor
28. 11. 2025 09.32
+4
Bravo Orban! Tako se dela za svojo državo in svoj narod. Ursula bi recimo porinila naše otroke v vojno z veliko močnejšim nasprotnikom. EU nujno potrebuje novo vodstvo.
ODGOVORI
9 5
cool1
28. 11. 2025 09.36
-1
Ja ne . Jaz bi tudi tako na več strani delil svoje simpatije , ne glede na vse. Pri Rusih bi jemal cenejše energente, plin , nafto, v Evropi bi jemal sredstva za stabilnost in razvoj, pa še kaj, pa ne glede na to, kakšno ima kdo politiko. Z vsemi si ne moreš biti dober, Orban bo še od Netanjahuja orožje kupoval, pa tako naprej....
ODGOVORI
2 3
300 let do specialista
28. 11. 2025 09.32
+1
Konstruktiven in do domovine odgovoren mož, ne pa sateliti, pudlji, kikličarji, brezjajčniki, brezzobi "patrioti", ki se dojijo pri mami Layni.
ODGOVORI
6 5
bb5a
28. 11. 2025 09.27
+0
Pameten in koristen za svojo državo, totalno nasprotje Goloba...
ODGOVORI
6 6
optimist11
28. 11. 2025 09.50
Zanimivo, da sta se z JJ razšla.
ODGOVORI
0 0
bb5a
28. 11. 2025 09.53
+2
Zanimiv je da mi spet en bukovc z JJem teži... kaj pa mene briga JJ? Pa niti ni v vladi, tko da sploh ne vem kaj mi težiš z Janšo... naroč si njegov kipec pa svečo pržgi pod njim.
ODGOVORI
2 0
patogen
28. 11. 2025 09.15
+0
Pameten voditelj Organ. Tako bi bilo, če bi Slovenija imela desnico na oblasti. Brez problema z migranti, Izraelci, Rusi...
ODGOVORI
6 6
Jovan Stanisavljević Čaruga
28. 11. 2025 09.29
+2
do jućeraj po njemu 💦💦💦 zdaj ga dviguješ v nebesa 📺🤯😵, e moj TI 😁
ODGOVORI
3 1
Bbcc12
28. 11. 2025 09.30
+1
Kdo pa želi biti v teh nerazvitih državah.
ODGOVORI
5 4
300 let do specialista
28. 11. 2025 09.33
+1
Počasi, počasi..."razvite" gnijejo od vse "dmeokracije" in laži. Samo počasi, boš čez 20 let videl kam te je pripeljala "razvita" EU.
ODGOVORI
4 3
sabro4
28. 11. 2025 09.33
+1
ne bluzi, puklasti je tekel takoj častiti nazikijevčana med prvimi če me sponim ne vara, tako da................
ODGOVORI
3 2
Bbcc12
28. 11. 2025 09.39
-1
Zakaj čez 20 let. Kako dolgo smo v Evropi. Sedaj primerjaj. Sedaj je Evropa razvita. Bo pa treba seveda dalje delat in ne stat na mestu.
ODGOVORI
1 2
Jovan Stanisavljević Čaruga
28. 11. 2025 09.41
-3
kdo ste to VI v hlapć. eu 😂😆😅🤣🤣😅😆😂
ODGOVORI
0 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1384