Orban: Če bo Rusija to zahtevala, bo Madžarska ruski plin kupovala v rubljih

Če bo Rusija tako zahtevala, bo Madžarska ruski plin kupovala v rubljih, je v sredo povedal madžarski premier Viktor Orban , poroča Reuters. Ruski predsednik je namreč Evropo posvaril, da bi se dobava plina iz Rusije lahko zaustavila, če zanj ne bodo pripravljeni plačevati v rubljih. S tem odgovarjajo na sankcije, ki so jih po invaziji na Ukrajino sprejele številne zahodne države.

Orban, čigar vlada že več kot desetletje vzdržuje tesne poslovne odnose z Moskvo, je na nedeljskih volitvah osvojil že četrti zaporedni mandat. Med drugim je pred volitvami obljubljal tudi, da bo madžarskim gospodinjstvom zagotovil dobavo plina.

Madžarski voditelj je sicer za vojno v Ukrajini okrivil Moskvo. Rusijo je označil za agresorja in pozval k preiskavi grozodejstev nad civilisti. Na vprašanje o poboju ljudi v Buči pa je dejal, da živimo v času množične manipulacije, ko ne moremo biti prepričani, ali lahko zaupamo lastnim očem.

Orban je dejal tudi, da Budimpešta podpira različne ukrepe zoper Rusijo, saj da je "enotnost Unije pomembna", vendar pa je ob tem opozoril še, da širitve sankcij na naftni in plinski sektor ne podpira. "To bi ubilo Madžarsko," je dejal in dodal, da sankcije močno škodujejo tudi evropskemu gospodarstvu.

Orban je medtem Putina, ukrajinskega Volodimirja Zelenskega, francoskega Emmanuela Macrona in nemškega Olafa Scholza povabil na srečanje v Budimpešti, kjer bi se pogovorili o možnosti premirja. "Odgovor je bil pozitiven, vendar pa ima ruski predsednik določene pogoje," je dejal po poročanju Euronewsa. K premirju je prek telefonskega pogovora Putina pozval tudi neposredno. "Putinu sem predlagal, naj razglasi takojšnjo prekinitev ognja," je dejal Orban in dodal, da je bil ruski predsednik pobudnik današnjega klica.

Putin pa je v pogovoru z madžarskim premierjem ukrajinske oblasti medtem obtožil lažnega poročanja o dogajanju v mestu Buča. Rusko obrambno ministrstvo je pri tem zatrdilo, da ukrajinske oblasti že pripravljajo podobne provokacije v mestih Konotop in Trostjanec na severovzhodu Ukrajine ter v mestih Borodjanka in Katjušanka v bližini Kijeva. Medtem pa je tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova ločeno dejala, da so za dogajanje v Buči zaradi širjenja dezinformacij krivi tudi zahodni mediji.