Orban del hrvaške obale pripisuje Madžarski, v Zagrebu na nogah

Madžarski premier Viktor Orban je prejšnji teden dejal, da njegova država ne bi imela težav z embargom na uvoz ruske nafte, če ne bi bila prikrajšana za morje, pri čemer je očitno mislil na hrvaško obalo, katere deli so nekoč pripadali Madžarski.

"Hrvaška ostro obsoja izjavo madžarskega premierja in vse ozemeljske težnje do sosednjih suverenih držav," so sporočili z zunanjega ministrstva in opozorili, da takšne izjave po nepotrebnem rušijo dobrososedske odnose. Prav tako so zaradi te izjave na razgovor povabili madžarskega veleposlanika v Zagrebu, hrvaški veleposlanik pa je za pojasnilo zaprosil tudi v Budimpešti.

Orbanova izjava prihaja v luči nasprotovanja Madžarske evropskemu embargu na uvoz ruske nafte, zaradi česar je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v ponedeljek obiskala Budimpešto.