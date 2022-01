Nova pomlad ali obstanek evropskih avtokratov?

Toda Orbanovi somišljeniki v Ljubljani, Beogradu in Banjaluki njegovo izvolitev ne podpirajo le zaradi simpatij, ampak tudi iz koristoljubja, kajti ne samo politično, ampak tudi gospodarsko Budimpešta zelo tesno sodeluje s svojimi dobrimi prijatelji.

Madžarske naložbe v državah najboljših prijateljev

Poslovneži, ki so blizu stranki Fidesz in njenemu predsedniku Orbanu, so veliko vlagali v provladne medije v Sloveniji. Budimpešta je v okviru sklada Bethlen Gábor, ki je namenjena madžarskim manjšinam v tujini, v preteklem desetletju Srbiji in Slovenija namenila že na stotine milijonov evrov. Tako Orban v Prekmurje, predvsem na območju Lendave, kjer živi madžarska manjšina, investira vedno več denarja. Madžarska vlada oziroma ministrstvo za zunanje zadeve je leta 2019 v starem mestnem jedru kupila starejšo stavbo, jo obnovila in jo namenila za prostore Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, uredništvo manjšinskega tednika Nepujsag ter druge narodnostne organizacije. Vrednost naložbe je 4,5 milijona evrov. Okoli šest milijonov evrov je Orban namenil nogometnemu klubu NK Nafta 1903 za izgradnjo nove nogometne akademije v neposredni bližini term Lendava, ki so jo prav tako prevzeli Madžari. Madžarska fundacija pa je okoli 900.000 evrov sredstev namenila tudi za izgradnjo dijaškega doma v Lendavi. To je le del investicij od vseh nekaj sto milijonskih.