Orban na Dodikovo stran: madžarskih 100 milijonov evrov za Republiko Srbsko

Madžarski premier Viktor Orban se je v napetih političnih razmerah v Bosni in Hercegovini odločno postavil na stran vodje bosanskih Srbov Milorada Dodika. Opisal ga je kot demokratično izvoljenega politika in opozoril Zahod, da bi bil "eksorcizem Dodika", ki želi Republiko Srbsko ločiti od BiH, zelo nevaren. Zatrdil je, da bo Madžarska blokirala vsakršen poskus sankcij proti njemu. Orban je potrdil tudi, da je Madžarska entiteti bosanskih Srbov namenila 100 milijonov evrov. Namenjeni naj bi bili malim in srednjim podjetjem, politični analitiki v regiji pa se bojijo, da bo denar v resnici porabljen prav za dosego Dodikovih ciljev.

icon-expand Milorad Dodik in Viktor Orban FOTO: AP

Bosna in Hercegovina preživlja najtežjo politično krizo od konca vojne v 90. letih. Za zaostrene razmere v BiH, kjer vznikajo separatistične težnje, naj bi bil najbolj odgovoren prav srbski predstavnik v predsedstvu, Milorad Dodik. Parlament Republike Srbske, v katerem ima večino njegova stranka, je ta mesec izglasoval umik svojih predstavnikov iz skupnih državnih ustanov. V prihodnjih mesecih nameravajo pristojnosti na področju davkov, sodnega sistema in vojske prenesli na raven srbske entitete.

V Evropi in ZDA razmišljajo o sankcijah zoper Dodika, nova nemška vlada je k temu pozvala sredi decembra. "Poskusi delitve niso sprejemljivi," je poudarila vodja nemške diplomacije Annalena Baerbock. 100 milijonov evrov za podjetja v Republiki Srbski Grožnje s sankcijami pa je komentiral tudi madžarski premier Viktor Orban. "To moramo preprečiti," je bil jasen. "Napačna drža, napačen ton in na obzorju se rišejo težave," je dejal, in dodal, da mora biti Zahodni Balkan integriran, pri tem pa mu je treba pomagati. Južna madžarska meja je blizu meje z BiH in vsak spopad bi vplival tudi na Madžarsko, je poudaril.

Ob tem pa jasno zatrdil, da Balkana ni mogoče stabilizirati brez BiH, stabilizacija BiH pa ni mogoča brez Srbov: "Bosna in Hercegovina ne more biti stabilizirana, če se Srbom ne vrne pravic, ki jih oni morajo imeti," je dejal na novinarski konferenci. Kot poroča portal Balkan Insight, je trajala kar tri ure, bila pa je ena redkih, na kateri so bila dovoljena tudi kritična vprašanja madžarskemu voditelju. V odgovoru na vprašanje balkanske raziskovalne novinarske mreže (Birn) je Orban potrdil, da je madžarska vlada Republiki Srbski namenila 100 milijonov finančne pomoči v okviru odgovorne sosedske politike, ki spodbuja stabilnost v regiji, kot je dejal. Denar naj bi bil namenjen malim in srednjim podjetjem, politični analitiki v regiji pa se bojijo, da bo denar v resnici porabljen prav za dosego Dodikovih ciljev, poroča radio Slobodna Evropa.