Orban: Ko nas izdajo zavezniki, nimamo več česa iskati v vaših vrstah

"Ko nas naši zavezniki izdajo, tako kot nas je včeraj večina (poslancev) EPP, potem nimamo več česa iskati v vaših vrstah,"je danes po poročanju tujih tiskovnih agencij povedal za madžarski javni radio. Dodal je, da so videli, da so francoski, španski in italijanski poslanci EPP "jasno na naši strani", saj so glasovali proti resoluciji.

Evropski poslanci so v četrtek sprejeli resolucijo, v kateri so poudarili, da se je stanje na področju vladavine prava na Poljskem in Madžarskem po sprožitvi 7. člena pogodbe Evropske unije poslabšalo. Resolucijo je podprlo 446 poslancev, proti jih je bilo 178, 41 pa vzdržanih.

Od slovenskih evroposlancev iz vrst EPP je resolucijo podprla Ljudmila Novak (NSi), Franc Bogovič (SLS) se je glasovanja vzdržal, Romana Tomc in Milan Zver (oba SDS) pa sta glasovala proti. Vodstvo politične skupine EPP je sicer svoje poslance pozvalo, naj podprejo resolucijo.