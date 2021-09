Orban: Madžarska bo vztrajala v EU

Od Evropskega parlamenta je po besedah madžarskega premierja Viktorja Orbana mogoče pričakovati "stalne izzive", vendar bo Madžarska branila svojo suverenost in pristojnosti. Kot enega od izzivov je izpostavil vprašanje pravic LGBTIQ. "Sredstva za obnovo so posojila, ki nam jih Bruselj ne želi dati zaradi razprave glede vprašanj LGBTIQ," je opozoril.

Madžarska tako kot Poljska zaradi vprašanj v povezavi s spoštovanjem vladavine prava še vedno čaka na pozitivno oceno svojih načrtov za okrevanje in odpornost, na podlagi katerih bo lahko črpala sredstva za spoprijemanje s posledicami pandemije covida-19. Evropski parlament se je v torek zavzel za ukrepanje tako proti Madžarski kot tudi proti Poljski in Romuniji zaradi neupoštevanja sodb Sodišča EU in diskriminacije skupnosti LGBTIQ. Vsakršne poskuse, da bi v EU vezali izplačila evropskih sredstev na spoštovanje načel pravne države ali kako drugače kaznovali obe državi, v Varšavi in Budimpešti ocenjujejo za napad na njuno suverenost.