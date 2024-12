Orban madžarsko predsedovanje EU ocenil kot uspešno

Predsedovanje Svetu EU, ki ga je Budimpešta prevzela julija, je bilo po besedah madžarskega premierja eno najbolj diplomatsko intenzivnih obdobij v zgodovini države.

Širitev schengenskega območja na Romunijo in Bolgarijo je označil za ključen dosežek predsedovanja. "To je bil desetletje trajajoč zastoj, ki ga je Madžarska pomagala premagati," je dejal Viktor Orban in dodal, da bo ta korak okrepil regionalno povezljivost ter tako koristil Madžarski.