Orban med prijatelji v Teksasu: 'Krščanski politik ne more biti rasist'

ZDA je obiskal po tem, ko je njegova dolgoletna svetovalka odstopila zaradi njegovega spornega govora, ki ga je označila za nacističnega. Orban je namreč konec julija med obiskom Romunije sprožil ogorčenje evropske javnosti, ko je govoril o mešanju ras. Zatrdil je, da bi se morali evropski narodi svobodno mešati med seboj, vendar da mešanje z neevropskimi narodi ustvarja rasno mešani svet, države, kjer se to dogaja, pa da "niso več narodi" .

Madžarski premier Viktor Orban je spregovoril na srečanju Ameriške konference konservativne politične akcije (CPAC) v Dallasu in med udeleženci požel val navdušenja.

Pri tem je ocenil, da krščanski politik ne more biti rasist.

Orban je v Teksasu poudaril, da so tisti, ki ga imajo za rasista, "enostavno idioti" . "Že vidim jutrišnje naslove. Skrajnodesničarski evropski rasist in antisemist, Putinov trojanski konj, ima govor na konservativni konferenci," je zbranim povedal Orban.

V Evropi osamljen, v Teksasu obkrožen s prijatelji

Madžarski premier, ki je na oblasti od leta 2010, je v govoru kritiziral tudi nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obamo, podpornika demokratov Georgea Sorosa in globaliste.

"Institucije v Washingtonu in Bruslju moramo vzeti nazaj v svoje roke. Uskladiti moramo gibanje naših enot, saj se soočamo z istim izzivom. Imate dve leti časa, da se pripravite," je povedal in spomnil na ameriške predsedniške volitve leta 2024.

V nadaljevanju je požel stoječe ovacije, ko je bral madžarsko ustavo in poudaril, da podpira le zakonsko zvezo med moškim in žensko. Označil se je za staromodnega borca za svobodo in edinega protimigrantskega političnega voditelja naše celine.

Po njegovih besedah želijo t. i. progresivni liberalci zahodno civilizacijo ločiti od njenih krščanskih korenin. "Če ločite zahodno civilizacijo od njene judovsko-krščanske dediščine, se zgodijo najhujše stvari v zgodovini. Bodimo iskreni, najbolj hudobne stvari v sodobni zgodovini so izvajali ljudje, ki so sovražili krščanstvo. Ne bojte se svojih sovražnikov poklicati po imenu."