"Bruselj se je odločil za vojno," je dejal madžarski premier Viktor Orban. Evropske zaveznice je obtožil, da so se s pošiljanjem orožja in denarja v Ukrajino neposredno vključile v vojno proti Rusiji.

Menil je tudi, da bi bilo vojne v Ukrajini lahko že konec, če Bruselj ne bi oviral mirovnih prizadevanj predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Ob tem je vztrajal, da se "vedno več ljudi zavzema za mir", pri čemer je omenil Italijo, Slovaško, Češko in Poljsko. "Predsednik ZDA je z nami; tla se tresejo pod nogami evropske liberalne elite," je dodal madžarski premier.

Evropsko unijo je obtožil vojnega hujskaštva in kolonialistične mentalitete. "Govorijo o podpori suvereni Ukrajini, medtem ko je razdelitev njenega ozemlja že na dnevnem redu," je še dejal Orban in dodal, da Evropa vojno v Ukrajini vidi le kot priložnost za kovanje dobička.

"Ne bomo šli v vojno in umrli za Ukrajino, ampak bomo živeli za Madžarsko. Smo močan, suveren narod, ki ima dostojanstvo in ohranja svojo prihodnost – ne glede na to, kolikokrat izdajalci vzkliknejo Slava Ukrajini. Naš odgovor bo: Slava Madžarski," je še dejal in ponovil, da nasprotuje članstvu Ukrajine v EU in Natu.