Tujina

Orban na shodu v Budimpešti: Bruselj se je odločil za vojno

Budimpešta, 23. 10. 2025 16.49 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , Ti.Š.
Komentarji
219

Madžarski premier Viktor Orban je v Budimpešti nagovoril svoje podpornike na shodu v spomin na protikomunistično vstajo leta 1956, pri čemer je ostro kritiziral Bruselj in EU, ki jo je med drugim obtožil vojnega hujskaštva. V Budimpešti sicer poteka tudi velik opozicijski shod, Orban pa bo še danes odpotoval v Bruselj na vrh EU.

Viktor Orban
Viktor Orban FOTO: AP

"Bruselj se je odločil za vojno," je dejal madžarski premier Viktor Orban. Evropske zaveznice je obtožil, da so se s pošiljanjem orožja in denarja v Ukrajino neposredno vključile v vojno proti Rusiji.

Menil je tudi, da bi bilo vojne v Ukrajini lahko že konec, če Bruselj ne bi oviral mirovnih prizadevanj predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Ob tem je vztrajal, da se "vedno več ljudi zavzema za mir", pri čemer je omenil Italijo, Slovaško, Češko in Poljsko. "Predsednik ZDA je z nami; tla se tresejo pod nogami evropske liberalne elite," je dodal madžarski premier.

Evropsko unijo je obtožil vojnega hujskaštva in kolonialistične mentalitete. "Govorijo o podpori suvereni Ukrajini, medtem ko je razdelitev njenega ozemlja že na dnevnem redu," je še dejal Orban in dodal, da Evropa vojno v Ukrajini vidi le kot priložnost za kovanje dobička.

"Ne bomo šli v vojno in umrli za Ukrajino, ampak bomo živeli za Madžarsko. Smo močan, suveren narod, ki ima dostojanstvo in ohranja svojo prihodnost – ne glede na to, kolikokrat izdajalci vzkliknejo Slava Ukrajini. Naš odgovor bo: Slava Madžarski," je še dejal in ponovil, da nasprotuje članstvu Ukrajine v EU in Natu.

Preberi še V ruskih napadih umrla novinarka in snemalec, dron zadel njuno vozilo

Orban bo sicer po današnjih ostrih kritikah na račun EU v madžarski prestolnici odpotoval na vrh v Bruselj, kjer evropski voditelji med drugim razpravljajo o krepitvi obrambnih zmogljivosti članic, ohranjanju konkurenčnosti in nadaljnji podpori Ukrajini.

Plakat s podobama ameriškega predsednika Donalda Trumpa in madžarskega premierja Viktorja Orbana med praznovanjem 69. obletnice izbruha madžarske revolucije proti komunistični oblasti in Sovjetski zvezi.
Plakat s podobama ameriškega predsednika Donalda Trumpa in madžarskega premierja Viktorja Orbana med praznovanjem 69. obletnice izbruha madžarske revolucije proti komunistični oblasti in Sovjetski zvezi. FOTO: AP

Medtem ko so Orbanovi podporniki danes v okviru tako imenovanega Pohoda miru zakorakali skozi središče Budimpešte in se zbrali na trgu Kossuth, se je popoldne začel tudi opozicijski 'Nacionalni pohod' Orbanovega glavnega izzivalca Petra Magyarja, ki bo prav tako nagovoril zbrane podpornike.

Pred shodom se je Magyar v objavah na družbenih omrežjih zavzel za "spremembo režima in izgradnjo delujoče, humane in resnično svobodne Madžarske".

Madžarska Viktor Orban shod kritike EU
KOMENTARJI (219)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jank
23. 10. 2025 18.33
+1
Saj ni res, pa je! Velika prijatelja Orban in Janša sta bila najprej ambiciozna komunista. Sedaj pa sta težka skrajna desničarja in avtoritarca ter pazite, največja borca proti komunizmu in komunistom, ki pa so še samo v njunih partijah.
ODGOVORI
1 0
detect
23. 10. 2025 18.30
-2
bravo orban
ODGOVORI
2 4
Bolfenk2
23. 10. 2025 18.30
-2
Kako srečni so lahko Madžari, da imajo Orbana. Poleg Fica edinega normalnega voditelja v EU. Če bi bili vsi politiki v EU kot Orban, bi se vojna v Ukraini končala že leta 2022.
ODGOVORI
2 4
Bolfenk2
23. 10. 2025 18.31
-2
Živeli bi v miru, gospodarstvo bi cvetelo zaradi trgovanja z Rusijo, na ulicah pa ne bi srečevali nevarnih migrantov.
ODGOVORI
1 3
300 let do specialista
23. 10. 2025 18.30
-2
Viktor Orban👏👏👏👏👏👏👏👏 a je lahko še bolj natančno navedel kar jim gre???
ODGOVORI
2 4
LevoDesniPles
23. 10. 2025 18.28
+3
lol le kdo bi si mislil da je v sloveniji toliko adolfove krvi.. očitno so švabi dobro namakali
ODGOVORI
4 1
fljfo
23. 10. 2025 18.30
+2
Tudi sam se čidim, kpliko je teh podpornikov agresorja...Druga vojna je očitno že daleč in je kolaborantstvo postalo spet nekaj normalnega
ODGOVORI
4 2
Pamir
23. 10. 2025 18.27
-2
Predsednik Nemčije izjavil..Evropejci se več ne počutimo varni na javnih mestih !!!! Počasi se bodo zbudili ampak je že prepozno, zahodna Evropa je adijo.Po glavnih mestih nekdanjega varšavskega pakta Budimpešti Pragi Moskvi ...se lahko mirno sprehajaš.
ODGOVORI
2 4
Mclaren
23. 10. 2025 18.25
+2
Urban, zapri g...!
ODGOVORI
4 2
tornadotex
23. 10. 2025 18.25
+0
Orbanček, pojdi spat z svojim palamutenjem...podpora ti strmo pada !!!
ODGOVORI
4 4
myomy
23. 10. 2025 18.24
-2
Nemški predsednik Merz je bivši predsednik BlackRocka v Nemčiji. Vse jasno.
ODGOVORI
3 5
gozdar1
23. 10. 2025 18.25
+1
Putin je bivši komunistični kgb kader vse jasno.
ODGOVORI
5 4
myomy
23. 10. 2025 18.30
+0
Merz odloča v mojem imenu in o mojem denarju, Putin pa ne, ovca. Ne opaziš razlike, kajne? Itak, da ne.
ODGOVORI
2 2
MrNurmic .
23. 10. 2025 18.33
Janša je bivši komunistični kader vse jasno
ODGOVORI
0 0
Z O V
23. 10. 2025 18.23
+1
Orban in Fico 💪 ostali hlapci naj gredo Ursuli v r.it lezt...🤮
ODGOVORI
6 5
Sandx
23. 10. 2025 18.25
+2
Te dva sta ze v Putinovi zadnjici….🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
6 4
fljfo
23. 10. 2025 18.23
-2
Ta skrajnodesničarski val iz Vzhoda ne bo prinesel nič dobrega...Naj se Orban pripoji Rusiji in naj tam skupaj s somišljenikom onejujeta splav, i,vajata pogrome in zapirata novinarje.
ODGOVORI
4 6
primaa
23. 10. 2025 18.19
-3
Milijarde eur iz EU Orbanu dišijo, zato pa ne reče adijo Bruselj, pokvarjen tip, kriva pa EU ker mu ne da brce v rit
ODGOVORI
5 8
myomy
23. 10. 2025 18.23
+0
Še en, ki pojma nima. Širitev EU-ja na zahod je bila zato, da zahodnjaki služijo na vzhodnjakih in ne obratno. Koliko slovenskih podjetij pa je v Nemčiji in koliko obratno. In pol ti dajo tisto milostinjo iz Bruslja za graditev kolesarskih stez po Sloveniji, ti in tebi podobne ovce pa vse vesele. To, da bomo zopet kakonenfutter za Nemce proti Rusom, pa ti itak nikoli ne bo padlo na pamet.
ODGOVORI
5 5
Sandx
23. 10. 2025 18.26
+0
Kaj ti da Rusija in Putin???? Dej cedo nehi ze nabijat!!!!
ODGOVORI
3 3
fljfo
23. 10. 2025 18.27
+1
100 rubljev po komentarju...Tudi to je nekaj
ODGOVORI
2 1
myomy
23. 10. 2025 18.28
-1
Kaj mi je pa Ukrajina dala, da ji moram pošiljati denar?
ODGOVORI
1 2
gozdar1
23. 10. 2025 18.18
-5
Orban in krog okrog njega služijo z rusko nafto in plinom, zato jim vse to dogajanje in sankcije ne ustrezajo. Seveda pa ne upa kritizirat putina saj bi bil laako ob biznis.
ODGOVORI
4 9
gozdar1
23. 10. 2025 18.19
-3
MAdžarska je trenutno najbolj kuruptivna eu državaekonomija pa jim tudi ne briljira.
ODGOVORI
4 7
deny-p
23. 10. 2025 18.17
+5
Pa še kako ima prav....
ODGOVORI
7 2
Sandx
23. 10. 2025 18.15
-1
Madzarska cveti pod rusko taktirko tako danes kot ko je bila v Varsavskem paktu!!!
ODGOVORI
5 6
Z O V
23. 10. 2025 18.16
+5
Vsaj nimajo migrantov in ne pustijo Bruslju da jih dela norca...
ODGOVORI
9 4
myomy
23. 10. 2025 18.18
+2
Kako bo Madžarska cvetela, če pa celotna EU propada, lol.
ODGOVORI
6 4
Sandx
23. 10. 2025 18.18
-1
Zov ti migrante pospiras ze samo s tem da podpiras hamas! In Kje si prebral da pisem o migrantih????
ODGOVORI
5 6
Z O V
23. 10. 2025 18.21
-1
Daj ne laži, pišeš neumnosti in provociraš 🐑✂️
ODGOVORI
2 3
Sandx
23. 10. 2025 18.21
+0
Mojmir ja itak da nemore dokler Orban bizisira narod pa reven ko cerkvena mis….pa kaj se norca delate vsi vi prosrborusi vsi vejo zakaj Orban podpira putina ker je isti kot on samo svoj zep ga zanima in nic drugega!!!!
ODGOVORI
3 3
Z O V
23. 10. 2025 18.23
-1
Sandx🐑✂️ paša te čaka, pišeš neumnosti...sploh članka nisi prebral 🤮
ODGOVORI
2 3
anatomija
23. 10. 2025 18.15
-4
čas je , da Nemci , Francozi , Nizozemci , Švedi , Danci ..... rečejo , da njihov denar ne bo šel na Madžarsko , potem pa naj se Orban napihuje kolikor hoče
ODGOVORI
4 8
EU Dig. Cenzura
23. 10. 2025 18.16
+4
Aja v Umraino pa lahko, potem pa si delino Ukraino Americani. Recimo black rock, soros, gates in ostali….. Europa samo financira Amerika sluzi!!!
ODGOVORI
7 3
Z O V
23. 10. 2025 18.17
+4
Vse te države so kolonizirane s strani globalistov saj jim menjajo prebivalstvo načrtno 🤮
ODGOVORI
6 2
myomy
23. 10. 2025 18.19
+4
So že rekli, pa jim je Orban odgovoril, da lahko v istem momentu vsa njihova podjetja isti moment zapustijo Madžarsko. Kdo misliš, da ima več profita od koga, ovca nevedna.
ODGOVORI
6 2
jank
23. 10. 2025 18.15
-1
Orbiju, prijatelju in mentorju Janše, resno gori pod petami na domačem političnem prizorišču. Madžarski kočno kaže, da se bo znebila te skrajno desničarske norosti, ki je državo postavila na mednarodno obrobje in v srednji vek. Avtoritarec Orban ubira stare fore, ki temeljijo iskanju sovražnikov naroda, proti katerih ga bo zaščitil, ker to kao edini domoljub zna in zmore.
ODGOVORI
4 5
sbštajerec
23. 10. 2025 18.14
+0
Aha kaj bi lapal ce bi bili Madzari napadeni
ODGOVORI
5 5
myomy
23. 10. 2025 18.16
+2
Madžari ne pobijajo tujih manjšin na svojem ozemlju.
ODGOVORI
7 5
Sixten Malmerfelt
23. 10. 2025 18.12
+4
Fehtar Kokainc vas ima rad, vas Evropejčke, da mu daste v naslednjih 2 letih 2 milijarde!
ODGOVORI
8 4
Sixten Malmerfelt
23. 10. 2025 18.12
+3
ups 140 milijard!
ODGOVORI
6 3
Z O V
23. 10. 2025 18.14
+2
Kokainski-vazelinski...
ODGOVORI
6 4
slayer2
23. 10. 2025 18.12
+2
Sicer ni moj tip politika,pa vendar, bravo Orban!!!
ODGOVORI
6 4
