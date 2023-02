Orban napovedal, da bo leto 2023 najnevarnejše po padcu železne zavese

Po besedah madžarskega premierja Viktorja Orbana je bilo po vstopu Zahoda v vojno v Ukrajini s sankcijami proti Rusiji treba vse oceniti na novo, vlada v Budimpešti pa je prve mesece po aprilskih splošnih volitvah porabila prav za to, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Kot uspeh leta 2022 je izpostavil, da se je Madžarska uspela izogniti vpletenosti v vojno v Ukrajini, ki bi po njegovi oceni lahko trajala več let. Po njegovih besedah to ni bilo lahko, saj so se vse ostale članice Nata in EU postavile na stran Ukrajine.

"Če želimo zaščititi Madžarsko in si zagotoviti mirno življenje, imamo eno samo izbiro: ostati zunaj rusko-ukrajinske vojne," je poudaril in izrazil prepričanje, da je to edina moralna izbira. Orban, ki že od začetka ruske invazije v Ukrajini nasprotuje sankcijam EU proti Rusiji, je ponovil, da Budimpešta Kijevu priznava pravico do samoobrambe, da pa ukrajinskih interesov ne bo postavljala pred madžarske.